Monreal pide investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales ante debate con EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Monreal pide investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales ante debate con EU
    Ricardo Monreal afirmó que todo funcionario con vínculos criminales debe ser investigado y sancionado, en medio del debate bilateral México–Estados Unidos reciente. Cuartoscuro

Ricardo Monreal pidió investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales; respaldó a la FGR y a Claudia Sheinbaum ante cooperación con EU

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este lunes que cualquier funcionario o político señalado de tener vínculos con actividades delictivas debe ser investigado y, en su caso, sancionado por las autoridades mexicanas, en el contexto del debate generado por declaraciones de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, sobre presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado.

Monreal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dice-monreal-que-derogar-ley-del-issste-llevaria-al-pais-al-caos-EC21320062

MONREAL SEÑALA QUE DEBEN SER INVESTIGADOS Y SANCIONADOS FUNCIONARIOS CON VÍNCULOS CRIMINALES

El legislador subrayó que cualquier eventual responsabilidad debe acreditarse con base en pruebas y dentro del marco del debido proceso.

“Me parece que la presidenta está haciendo lo correcto y la Fiscalía General de la República también hará lo propio. Todo aquel que tenga cuenta pendiente con la ley o que tenga conductas antijurídicas, caso de complicidad debe pagar por ellas y deben de ser juzgados por las autoridades mexicanas.”

“Creo que eso no tiene ni vuelta de hoja, hay que hacerlo para quien resulte responsable, habiendo pruebas, habiendo todos los procesos, el debido proceso tiene que castigársele a quien haya cometido delitos en este país”, declaró Monreal a medios de comunicación.

El diputado no hizo referencia a nombres ni a casos específicos durante sus declaraciones.

DECLARACIONES DE SARA CARTER SOBRE COOPERACIÓN BILATERAL

Las declaraciones de Monreal se producen tras los señalamientos de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, quien afirmó en una entrevista con el programa American Thought Leaders que la administración del presidente Donald Trump continuará acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Carter indicó que las acciones buscan desmantelar redes financieras y de protección política de organizaciones criminales. “Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos”, señaló.

La funcionaria añadió que existe una cooperación más amplia entre ambos países en materia de seguridad, y mencionó como ejemplo un operativo relacionado con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Carter afirmó que información de inteligencia estadounidense permitió la localización del objetivo, mientras que la ejecución del operativo estuvo a cargo de autoridades mexicanas.

CLAUDIA SHEIBAINBAM OMITE RESPONDER A SARA CARTER

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder de forma directa a las declaraciones de Carter durante su conferencia matutina del lunes y señaló que existen diferencias de opinión entre ambos gobiernos.

“Es muy difícil contestar cada declaración del gobierno de Estados Unidos. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Es su opinión y nosotros tenemos nuestra postura”, dijo.

La mandataria indicó que la cooperación bilateral se ha abordado en reuniones recientes entre autoridades de ambos países, incluida una realizada en la Embajada de Estados Unidos en México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zar-antidrogas-de-estados-unidos-destaca-cooperacion-con-mexico-KI21380497

Sheinbaum también se refirió a los avances en el combate a laboratorios clandestinos, al señalar que la producción identificada en México está relacionada principalmente con metanfetaminas, y que en tres casos se ha detectado la elaboración de pastillas de fentanilo, sin identificar producción del precursor químico.

“Lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo es, en tres casos si no mal recuerdo, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación de fentanilo como tal, sino con la materia prima ya elaborada”, explicó.

La presidenta reiteró que la relación con Estados Unidos se basa en el principio de “colaboración sin subordinación” y llamó a fortalecer acciones contra el tráfico de armas hacia México, así como medidas de prevención del consumo de drogas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Investigaciones

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Solución pacífica

Solución pacífica
NosotrAs: Migrar lejos, criar acompañada

NosotrAs: Migrar lejos, criar acompañada
Señalan que, aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó un récord de 23 mil 591 md en el primer trimestre de 2026, más del 93% correspondió a la reinversión de utilidades en el sector financiero.

Posible revisión anual del T-MEC congela inversión industrial en México

Se mencionó que el único caso de robo en el estado coahuilense fue en Torreón y se recuperó toda la carga, así como la detención del presunto responsable.

Crece 12% los robos en carreteras federales; Coahuila no presenta esta tendencia
La Modalidad 40 del IMSS se ha convertido en una opción para quienes buscan incrementar el monto de su futura pensión tras dejar un empleo formal.

Pensión Modalidad 40 del IMSS... ¿cuáles son los requisitos para inscribirte y cuándo es recomendable hacerlo?
Ante el inicio de la temporada de lluvias, la llegada de la canícula despierta dudas en la población mexicana.

Canícula en México 2026: ¿Cuándo llega el periodo más caluroso del año y qué impacto tendrá?
Aventura. La quinta entrega de la franquicia introduce nuevos personajes y apuesta por una historia centrada en Jessie y los cambios tecnológicos que enfrentan las nuevas generaciones.

Jessie toma el protagonismo en ‘Toy Story 5’, una secuela que divide opiniones entre la crítica
Mientras ayudó a Nueva Zelanda a rescatar un empate frente a Irán, su popularidad en Instagram continúa disparándose gracias al impulso de las redes sociales.

¿Cómo le fue a Tim Payne en su debut en el Mundial 2026?... la nueva estrella en redes sociales