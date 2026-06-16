Monreal pide investigar y sancionar a funcionarios con vínculos criminales ante debate con EU

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este lunes que cualquier funcionario o político señalado de tener vínculos con actividades delictivas debe ser investigado y, en su caso, sancionado por las autoridades mexicanas, en el contexto del debate generado por declaraciones de la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, sobre presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado. Monreal señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.

MONREAL SEÑALA QUE DEBEN SER INVESTIGADOS Y SANCIONADOS FUNCIONARIOS CON VÍNCULOS CRIMINALES El legislador subrayó que cualquier eventual responsabilidad debe acreditarse con base en pruebas y dentro del marco del debido proceso. “Me parece que la presidenta está haciendo lo correcto y la Fiscalía General de la República también hará lo propio. Todo aquel que tenga cuenta pendiente con la ley o que tenga conductas antijurídicas, caso de complicidad debe pagar por ellas y deben de ser juzgados por las autoridades mexicanas.” “Creo que eso no tiene ni vuelta de hoja, hay que hacerlo para quien resulte responsable, habiendo pruebas, habiendo todos los procesos, el debido proceso tiene que castigársele a quien haya cometido delitos en este país”, declaró Monreal a medios de comunicación. El diputado no hizo referencia a nombres ni a casos específicos durante sus declaraciones.

DECLARACIONES DE SARA CARTER SOBRE COOPERACIÓN BILATERAL Las declaraciones de Monreal se producen tras los señalamientos de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, quien afirmó en una entrevista con el programa American Thought Leaders que la administración del presidente Donald Trump continuará acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Carter indicó que las acciones buscan desmantelar redes financieras y de protección política de organizaciones criminales. “Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos”, señaló. La funcionaria añadió que existe una cooperación más amplia entre ambos países en materia de seguridad, y mencionó como ejemplo un operativo relacionado con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Carter afirmó que información de inteligencia estadounidense permitió la localización del objetivo, mientras que la ejecución del operativo estuvo a cargo de autoridades mexicanas. CLAUDIA SHEIBAINBAM OMITE RESPONDER A SARA CARTER La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder de forma directa a las declaraciones de Carter durante su conferencia matutina del lunes y señaló que existen diferencias de opinión entre ambos gobiernos. “Es muy difícil contestar cada declaración del gobierno de Estados Unidos. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Es su opinión y nosotros tenemos nuestra postura”, dijo. La mandataria indicó que la cooperación bilateral se ha abordado en reuniones recientes entre autoridades de ambos países, incluida una realizada en la Embajada de Estados Unidos en México.

Sheinbaum también se refirió a los avances en el combate a laboratorios clandestinos, al señalar que la producción identificada en México está relacionada principalmente con metanfetaminas, y que en tres casos se ha detectado la elaboración de pastillas de fentanilo, sin identificar producción del precursor químico. “Lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo es, en tres casos si no mal recuerdo, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación de fentanilo como tal, sino con la materia prima ya elaborada”, explicó. La presidenta reiteró que la relación con Estados Unidos se basa en el principio de “colaboración sin subordinación” y llamó a fortalecer acciones contra el tráfico de armas hacia México, así como medidas de prevención del consumo de drogas.

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