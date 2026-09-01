‘El Desaire’ llega a Monterrey con un llamado contra la violencia de género

‘El Desaire’, el filme que está inspirado en el corrido de Rosita Alvírez, que rescata la historia de un feminicidio ocurrido en un barrio de Saltillo en 1900, ahora llegó a los cines de Monterrey con la premier de dicha película, celebrada en las instalaciones de Cinépolis Galerías Valle Oriente, la noche de este martes. Desafortunadamente, el tema que plantea la cinta se mantiene vigente en México, en donde, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 380 feminicidios entre enero y julio del presente año. El director de la cinta, Gabo Ramos, la actriz Karen Martín, así como personal del equipo de producción y el productor ejecutivo del proyecto, Armando Castilla, asistieron a la premier en La Sultana del Norte, donde se realizó una alfombra roja.

‘HACER CONCIENCIA’ En entrevista, Castilla resaltó la importancia de abordar el tema de los feminicidios y, sobre todo, hacer conciencia sobre la situación de violencia que enfrentan muchas mujeres. “Es algo que queremos llegar a impactar a la gente y, si podemos evitar cualquiera de estos 380 feminicidios, en estos primeros seis meses del año en México, es una de las tareas de este proyecto hacer periodismo a través de una plataforma como el cine”, señaló. Agregó que también se buscó apostarle a que las historias narradas en este formato lleguen a la gente y puedan hacer la diferencia.

Expuso que ‘El Desaire’ también se convierte en una denuncia social sobre la grave crisis de feminicidios en el país y en otras naciones. “Es una forma de alzar la voz de una historia de una mujer que tenía todo a favor, una vida y que, por celos o una situación de un machismo que sigue predominando en el país, seguimos con este problema en una sociedad que debe de cambiar”, mencionó.

RECIBIMIENTO DE LA PELÍCULA La cinta, que resalta el espíritu norteño y los paisajes de Saltillo, Coahuila, cuenta la historia de ‘Rosa’, interpretada por la actriz Vico Escorcia. En la trama, la joven se dedica a vender flores para apoyar en la economía de su familia y es novia de Juan, interpretado por el actor Guillermo Alonso, mientras que es pretendida por un hombre de nombre Héctor, llevado a la pantalla por Joshua Okamoto. En la premier también estuvo presente el director Gabo Ramos, quien comentó que la película, que plantea la problemática de la violencia de género y los feminicidios, fue muy bien acogida a nivel internacional tras su participación en diversos festivales y ahora se dispone a su estreno en la cartelera nacional.

“Estuvimos un año en festivales de cine, en Moscú, en Barcelona, en Suecia, Arizona, Nueva York y la película ha sido recibida muy bien y ahora fue la premier en la Ciudad de México y ésta es la última premier aquí en Monterrey antes de este jueves que se estrena en los cines”, detalló. Indicó que, aunque el feminicidio de Rosita Alvírez sucedió hace más de un siglo, plantea una problemática que se arrastra hasta nuestros tiempos. “Trae esta historia pero a la actualidad, 120 años después de que sucede esta historia, el corrido es de 1900, seguimos con este mismo problema, entonces es muy triste”, compartió.

KAREN MARTÍN: VENGAN AL CINE La producción de la cinta corrió a cargo de Grupo Vanguardia, encabezado por Armando Castilla, la Universidad Carolina y Epic Film Institute. En el estreno en Cinépolis Galerías Valle Oriente también estuvo Karen Martín, quien da vida a Irma en la cinta. La joven actriz se mostró entusiasmada por el estreno nacional este próximo jueves 3 de septiembre. “Por favor vengan a las salas de cine, busquen en su cine más cercano El Desaire”, dijo.