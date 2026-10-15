Reducen 86% zona protegida de vaquita marina en Golfo de California; sólo quedan entre siete y 10 ejemplares

CDMX.- Este miércoles se publicó en el “Diario Oficial de la Federación” (DOF) un decreto que reduce el polígono de protección de la vaquita marina en el Golfo de California y que ahora permite la actividad pesquera en la zona, donde antes estaba prohibida, por lo que el mismo entró en vigor este jueves 15 de octubre (un día después de su publicación). El gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó este acuerdo que actualiza las zonas de restricción e implementa herramientas de monitoreo satelital, a fin de resguardar un hábitat seguro para esta especie en peligro crítico de extinción.

El instrumento nuevo establece sitios específicos de desembarque y el uso obligatorio de monitoreo satelital para embarcaciones, para brindar una protección focalizada en las áreas con presencia documentada de vaquita marina, una especie considerada en peligro crítico de extinción, con una población estimada de entre 7 y 10 ejemplares.

DECISIÓN CUENTA CON AVAL DEL CIRVA Según la Semarnat, encabezada por Alicia Bárcena, esta regulación cuenta con el respaldo científico del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), así como recomendaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas (CITES). Tras esta actualización del polígono de restricción, en zonas del Golfo de California se permitirá la pesca exclusivamente con “artes alternativas aprobadas”, según indicó en un comunicado.

Con esta medida, la superficie restringida para de 11,106 kilómetros cuadrados a sólo 1,562; habilitando 9,544 kilómetros cuadrados para la operación de la pesca. Sobre la zona conocida como de “tolerancia cero”, un área donde hay prohibición absoluta a las actividades pesqueras, se mantiene la regulación actual. Sin embargo, se autoriza la apertura de un canal exclusivamente para tránsito. Lo anterior, con el objetivo de que las embarcaciones accedan a otras zonas sin necesidad de rodear, manteniendo la prohibición de actividades pesqueras con redes de enmalle en dicho trayecto.

SE EVALUARÁN OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA ESPECIE De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno federal evaluará de forma permanente otras medidas de protección de la especie, en función de las campañas de monitoreo. El decreto publicado en el DOF también actualiza los sitios oficiales de embarque y desembarque, junto con los horarios de prohibición para pesca nocturna.

En la “Mañanera del Pueblo” de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la prolongación de las vedas habría perjudicado a los ingresos de los pescadores, lo que calificó como “una problemática de bienestar”. “Se hizo un estudio de manera muy importante de cómo se protege la biodiversidad y, al mismo tiempo, se permite que los pescadores puedan vivir adecuadamente”, expresó en Palacio Nacional.En ese sentido, la Mandataria federal señaló que se mantiene el objetivo de proteger a la vaquita de marina, pero también que la gente pueda vivir “con bienestar y se proteja a la naturaleza”.

SE ESTABLECE COMITÉ DE EXPERTOS Semarnat destacó que para fortalecer las acciones de conservación se estableció el Comité de Expertos en Tecnologías Pesqueras (ECOFT), que permitirá continuar con el desarrollo, prueba y capacitación en métodos de captura seguros para la biodiversidad marina.

Para ello, garantizó coordinación con autoridades como a Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Junto a la organización internacional Sea Shepherd Conservation Society y la organización Pronatura Noroeste, la autoridad ambiental prometió que rumbo a 2027 se realizará una nueva campaña de monitoreo acústico y visual de la vaquita marina.