Morena arremete contra supuestos posicionamientos del PRI y el PAN en el caso de Ernesto Ruffo

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    Ariadna cuestiona declaraciones del PRI y el PAN Cuarto oscuro

Según la presidenta de Morena, el PRI y el PAN buscan hacer del caso de Ernesto Ruffo un acto de persecución política

El 20 de julio, Ariadna Montiel Reyes, presidenta del partido de Morena, acusó a la oposición, conformada por militantes del PRI y del PAN, de ‘disfrazar’ el arresto del exgobernador de Baja California como un acto de persecución política.

Montiel consideró que el debate, tras el arresto de Ernesto ‘N’ por pertenecer a una red extensa de huachicoleo fiscal, es un medio de la oposición para hacer del funcionario un preso político.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-esquema-del-huachicol-fiscal-asi-operaba-la-red-de-ernesto-ruffo-en-bc-coahuila-y-nl-PH22254920

Convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad y no hablar de sus delitos’ expresó la presidenta de Morena en contra del PRI y del PAN.

En sus declaraciones, Montiel reiteró que el caso en contra del exgobernador de Baja California se debe a su vinculamiento con el delito de huachicoleo fiscal. Se detalló que la investigación de la Fiscalía General de la República, dirigida por Ernestina Godoy, argumenta que el funcionario utilizaba trenes con cargamentos vacíos para cruzar la gasolina de manera ilegal.

Se colaboró en que la empresa Ingemar registró ingresos por flujos superiores a los tres mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares.

La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California’ informó la fiscal Godoy.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-pan-que-pemex-oculto-alza-del-huachicol-FE22263327

En el comunicado de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, arremetió en contra de la oposición diciendo que ‘no es persecución: es huachicol fiscal. Simulaban cruzar trenes vacíos por la frontera para meter gasolina ilegal. Era una red de contrabando con un desfalco superior a los 4 mil millones de pesos al erario.’

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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