Acusa PAN que Pemex ocultó alza del huachicol

CDMX.- El diputado federal panista Marcelo Torres Cofiño manifestó que el gobierno federal ocultó internamente el aumento del delito de robo de combustible, pero ante Estados Unidos ha tenido que reconocer que creció más de 15 por ciento durante el 2025. Reveló que en el Reporte Anual de Pemex presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, la cual es la máxima autoridad regulatoria del sistema financiero estadounidense, se reportaron las cifras reales del huachicol, a fin de evitar sanciones.

Detalló que en el informe se precisa que el huachicol, “bajo el amparo de Morena”, se disparó un 15.3% el año pasado, alcanzando la “escandalosa” cifra de 19 mil 600 barriles diarios robados.

UN “DESFALCO” DE MÁS DE 23 MMDP Torres Cofiño refirió que este desfalco sistemático le costó a los mexicanos 23 mil 491 millones de pesos en tan sólo 12 meses. “La impunidad es de tal magnitud que, en pleno 2026, el país registra una toma clandestina perforada cada 51 minutos”, refirió el legislador del PAN.

Consideró que las pruebas están en los informes de Pemex que se entregan en el exterior y no provienen de discursos políticos. “Pemex tuvo que confesar la verdad que ocultan diariamente en sus conferencias matutinas, porque se ve obligado a entregar informes, bajo juramento en los mercados internacionales, para evitar sanciones criminales”, subrayó. Torres afirmó que con ello se derrumba el “teatro de la simulación”. “La narrativa oficialista del combate al robo de combustible ha quedado expuesta como una monumental mentira histórica”, aseguró.

CONTROLAR EL HUACHICOL Denunció que los gobiernos de Morena no han pretendido erradicar el huachicol, sino construirlo a su antojo, para tomar control sobre él. Acusó que, con su mayoría, Morena aprobó reformas legales que facilitaron la transición hacia el “huachicol fiscal”, con cambios en la Ley de Hidrocarburos.

Mencionó que en un “tramposo” artículo 59 Bis, con el falso pretexto de la “seguridad nacional”, se facultó a las autoridades a suspender de manera discrecional y arbitraria los permisos de cualquier operador, transportista o inspector independiente de combustibles. “No buscaban proteger al país; buscaban limpiar el mercado de competidores legítimos y transparentes. “Al eliminar la supervisión técnica y concentrar el control absoluto en manos de funcionarios leales al partido, el régimen creó el entorno perfecto para que el huachicol evolucionara de la rudimentaria perforación de ductos en comunidades rurales a un multimillonario esquema de contrabando técnico en aduanas marítimas y fronterizas”, aseguró.

Dijo que de esa forma se pasó de robar en los tubos a operar barcos enteros en los puertos de Altamira y Lázaro Cárdenas, metiendo combustible extranjero disfrazado de otros componentes químicos para evadir al fisco, todo bajo el cobijo del funcionariado de la llamada transformación.