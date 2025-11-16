Morena condena violencia durante ‘Marcha de la Generación Z’ en Ciudad de México

Tras las agresiones registradas durante ‘Marcha de la Generación Z’ en el Zócalo de la Ciudad de México, al exterior del Palacio Nacional, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió un comunicado donde dio a conocer su posicionamiento. En su discurso, el partido destacó el supuesto sentido ‘apartidista’ del movimiento: “Es importante subrayar que la convocatoria distó mucho de ser un ejercicio ‘juvenil’, ‘espontáneo’ o ‘apartidista’, como algunos intentaron presentar”. TE PUEDE INTERESAR: PAN acusa represión contra jóvenes manifestantes y llama a defender libertades Asimismo, acusó a los partidos oponentes de estar detrás de lo sucedido: “La movilización fue encabezada por figuras del viejo PRIAN y de la derecha tradicional: Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Emilio Álvarez Icaza, Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz Híjar y el padre de Carlos Loret de Mola, entre otros. Esa sola lista desmonta cualquier narrativa de independencia ciudadana”. ¿Y LA GENERACIÓN Z? MORENA RESALTA LAS EDADES DE QUIENES MARCHARON Morena reconoció que la gran mayoría de los asistentes a la manifestación, eran personas de más de 40 años pertenecientes a sectores privilegiados, mientras que la población juvenil representó una minoría. “Lo que se observó fueron grupos opositores y operadores políticos, no un movimiento amplio de la ciudadanía. El pueblo de México respalda a la Presidenta y a la Cuarta Transformación, y las calles lo confirmaron”.

“Particularmente grave fue la contradicción entre el mensaje y la conducta de ciertos contingentes: una marcha que supuestamente rechazaba la violencia terminó con agresiones y destrozos protagonizados por grupos radicalizados de ultraderecha. Esta incongruencia revela la intención de provocar, polarizar y desestabilizar, justo cuando el Gobierno de México trabaja para pacificar al país desde una visión humanista y de Estado”. TE PUEDE INTERESAR: 100 uniformados lesionados y 40 arrestados: saldo de la marcha de la Generación Z ‘MARCHA DE LA GENERACIÓN Z’ NO REPRESENTA A LA GENERACIÓN Z: MORENA “También quedó claro que esta movilización no representó a la Generación Z”, dijo Morena en su comunicado. Además, explicó que, en redes sociales y espacios públicos, jóvenes en todo México expresaron su rechazo a que la derecha utilice su imagen para encubrir agendas que están fuera de su realidad y causas: “La juventud piensa, decide y organiza por sí misma”. “Morena reafirma su respeto absoluto al derecho a la libre manifestación. Toda protesta pacífica forma parte esencial de la vida democrática del país y es una conquista social que este movimiento ha defendido desde sus orígenes. Por ello, hacemos un llamado a la oposición a conducirse con responsabilidad democrática, sin recurrir a la violencia ni a la manipulación”.

‘MARCHA DE LA GENERACIÓN Z’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO La ‘Marcha de la Generación Z’, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, comenzó como una movilización masiva y en gran medida pacífica. El contingente partió del Ángel de la Independencia con un pliego de demandas centrado en la seguridad, la justicia y la expresión de un profundo descontento con la clase política. La marcha, promovida en redes sociales bajo símbolos como la bandera del anime One Piece y la imagen del alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado Carlos Manzo, fue convocada a nivel nacional. El desarrollo de la manifestación tomó un giro violento al llegar al Zócalo capitalino, cuando un grupo de manifestantes derribó las vallas que resguardaban el Palacio Nacional. Esto desencadenó un enfrentamiento directo con los elementos de la policía capitalina, quienes emplearon extintores y presuntos gases lacrimógenos o dispersores para contener a la multitud y evitar el acceso a la sede del Ejecutivo federal, lo que provocó una rápida escalada de los disturbios.