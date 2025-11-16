PAN acusa represión contra jóvenes manifestantes y llama a defender libertades

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó la que calificó como “respuesta violenta del Estado” contra las y los jóvenes que se manifestaron este sábado en diversas ciudades del país. A través de un comunicado, el dirigente afirmó que la reacción oficial revela el temor del gobierno ante una generación “que ya despertó”.

Romero Herrera sostuvo que las movilizaciones juveniles reflejan esperanza y un deseo de cambio. “Miles de jóvenes que ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días. Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento armado entre civiles dejó 5 víctimas en Sinaloa

El líder panista afirmó que la actuación de las autoridades frente a manifestantes pacíficos muestra “el verdadero rostro del régimen”. Según dijo, en lugar de abrir espacios de diálogo, el gobierno optó por el uso de la fuerza. “El gobierno respondió con violencia y gas. Eso no es conducción democrática, es autoritarismo”, advirtió.

El dirigente recordó que el relanzamiento de Acción Nacional tiene como eje la apertura a la ciudadanía, especialmente a las y los jóvenes. Aseguró que este sector se ha sumado de manera creciente a través de la nueva aplicación digital del partido, diseñada para impulsar la participación social y política.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos presuntos operadores logísticos del CJNG en Quintana Roo

Romero Herrera expuso que muchos de los jóvenes que marcharon lo hicieron motivados por la inseguridad y la percepción de que el gobierno ha normalizado la violencia. “Marcharon para decir basta. Y la respuesta del Estado fue reprimirlos. Eso habla de un gobierno que teme a su propia juventud”, dijo.

El presidente del PAN agregó que el partido acompañará a las y los jóvenes en la defensa de valores como Patria, Familia y Libertad, principios que -afirmó- guían esta nueva etapa del blanquiazul. “La juventud exige vivir en un México sin miedo, sin persecución, sin censura. El PAN va a estar con ellos”, sostuvo.

Finalmente, Romero Herrera llamó a canalizar la indignación hacia la acción colectiva. “Que lo que despertó ayer sea el inicio de un movimiento que cambie la historia. Los jóvenes no solo son el futuro: ya son la voz que está moviendo al país”, concluyó. Con información de El Universal