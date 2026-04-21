Morena culpa al PRI y al PAN por la ‘crisis de violencia’ que se mostró en la balacera de Teotihuacán

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México
/ 21 abril 2026
    Morena culpa al PRI y al PAN por la ‘crisis de violencia’ que se mostró en la balacera de Teotihuacán
    Elementos de Protección Civil bajan uno de los dos cuerpos tras suscitarse un tiroteo en la parte alta de la Pirámide de la Luna. El tirador era un hombre de aproximadamente 30 años quien disparo varias veces en la parte alta del monumento histórico, hiriendo mortalmente a una mujer de origen canadiense. El agresor se suicidó tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. Cuarto oscuro | Axel Sánchez

Tras el incidente de seguridad de la zona arqueológica que resultó en la muerte de dos personas, otros sitios turísticos aumentaron la presencia de guardias

El 21 de abril, en la Cámara de Diputados, la tragedia que ocurrió en Teotihuacán el día pasado, fue punto de discusión para los funcionarios de los diferentes partidos.

El 20 de abril, un hombre identificado como Julio César ‘N’ comenzó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, mientras subía los escalones de la Pirámide de la Luna. El incidente causó lesiones a 13 personas y terminó con la vida de dos, siendo una de estas la del agresor, quien se suicidó.

En redes sociales y en medios de información se difundió que el ataque fue inspirado, presuntamente, por la masacre escolar de Columbine, en los Estados Unidos, la cual también tuvo lugar el 20 de abril.

El tiroteo que ocurrió en la zona arqueológica se ha vuelto un punto de conversación en las redes sociales, pero ese mismo debate tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Se reportó que la diputada Gabriela Valdepeñas, del partido de Morena, arremetió contra los partidos del PAN y del PRI, argumentando que son responsables de la ‘crisis de violencia’ por las presidencias de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Durante su discurso, la diputada de Morena argumentó que, previo al mandato de la 4T, por Andrés Manuel López Obrador, ya había altos índices de inseguridad que el gobierno actual ‘heredó’.

Primero, el contexto que no quieren mencionar es que México viene de una crisis de violencia que no comenzó con este gobierno de Morena, sino que se disparó en los gobiernos del PAN y se consolidó con el PRI. Con Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narco llevó los homicidios a más de 120 mil en un solo sexenio. Con Enrique Peña Nieto, la cifra subió alrededor de 156 mil asesinatos’ aseveró contra la oposición, Gabriela Valdepeñas.

Por su parte, tras el incidente en Teotihuacán, los coordinadores parlamentarios del Senado de México, Ricardo Anaya del PAN, y Manuel Añorve del PRI, condenaron el acto de violencia y exigieron mejorar los protocolos de seguridad en las zonas turísticas, al igual que se lleve una investigación a fondo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/identifican-al-presunto-autor-de-la-balacera-en-teotihuacan-GG20154121

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el sitio arqueológico de Teotihuacán permanecerá cerrado el 21 de abril, pero abrirá con horario normal el miércoles 22, incrementando el nivel de seguridad en las entradas y dentro de la zona.

Se reportó que, después del tiroteo en Teotihuacán, en las zonas arqueológicas del estado de Oaxaca, se reforzaron las unidades de seguridad con la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las entradas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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