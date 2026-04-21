Morena culpa al PRI y al PAN por la ‘crisis de violencia’ que se mostró en la balacera de Teotihuacán

El 21 de abril, en la Cámara de Diputados, la tragedia que ocurrió en Teotihuacán el día pasado, fue punto de discusión para los funcionarios de los diferentes partidos.

El 20 de abril, un hombre identificado como Julio César ‘N’ comenzó un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, mientras subía los escalones de la Pirámide de la Luna. El incidente causó lesiones a 13 personas y terminó con la vida de dos, siendo una de estas la del agresor, quien se suicidó.

En redes sociales y en medios de información se difundió que el ataque fue inspirado, presuntamente, por la masacre escolar de Columbine, en los Estados Unidos, la cual también tuvo lugar el 20 de abril.

El tiroteo que ocurrió en la zona arqueológica se ha vuelto un punto de conversación en las redes sociales, pero ese mismo debate tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Se reportó que la diputada Gabriela Valdepeñas, del partido de Morena, arremetió contra los partidos del PAN y del PRI, argumentando que son responsables de la ‘crisis de violencia’ por las presidencias de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Durante su discurso, la diputada de Morena argumentó que, previo al mandato de la 4T, por Andrés Manuel López Obrador, ya había altos índices de inseguridad que el gobierno actual ‘heredó’.

‘Primero, el contexto que no quieren mencionar es que México viene de una crisis de violencia que no comenzó con este gobierno de Morena, sino que se disparó en los gobiernos del PAN y se consolidó con el PRI. Con Felipe Calderón, la llamada guerra contra el narco llevó los homicidios a más de 120 mil en un solo sexenio. Con Enrique Peña Nieto, la cifra subió alrededor de 156 mil asesinatos’ aseveró contra la oposición, Gabriela Valdepeñas.