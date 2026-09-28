Morena designa a Manuel Cota coordinador en Baja California Sur rumbo a 2027

Manuel Alejandro Cota Cárdenas será el encargado de dirigir el trabajo político de Morena en Baja California Sur . El diputado federal recibió el nombramiento oficial como coordinador estatal del movimiento, lo que lo posiciona como el perfil principal para representar al partido en las próximas elecciones de 2027.

La decisión se dio a conocer luego de revisar el estudio de opinión realizado por la dirigencia nacional. El partido realizó una consulta entre la población del estado para elegir a la persona que encabezará sus actividades de organización en todo el territorio.

El anuncio formal tuvo lugar en la Ciudad de México durante una reunión con liderazgos partidistas. Dirigentes nacionales y representantes de los partidos aliados se reunieron en la capital del país para dar los resultados finales y respaldar la elección del legislador.