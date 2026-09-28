Morena designa a Manuel Cota coordinador en Baja California Sur rumbo a 2027

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    Morena designa a Manuel Cota coordinador en Baja California Sur rumbo a 2027
    Manuel Cota, coordinador de Morena en Baja California rumbo a 2027 X

El partido guinda eligió al diputado como encargado de la Defensa de la Transformación tras revelar los resultados de las encuestas internas estatales.

Manuel Alejandro Cota Cárdenas será el encargado de dirigir el trabajo político de Morena en Baja California Sur. El diputado federal recibió el nombramiento oficial como coordinador estatal del movimiento, lo que lo posiciona como el perfil principal para representar al partido en las próximas elecciones de 2027.

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La decisión se dio a conocer luego de revisar el estudio de opinión realizado por la dirigencia nacional. El partido realizó una consulta entre la población del estado para elegir a la persona que encabezará sus actividades de organización en todo el territorio.

El anuncio formal tuvo lugar en la Ciudad de México durante una reunión con liderazgos partidistas. Dirigentes nacionales y representantes de los partidos aliados se reunieron en la capital del país para dar los resultados finales y respaldar la elección del legislador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/lorenia-valles-es-elegida-por-morena-para-defender-la-transformacion-en-sonora-rumbo-al-2027-PO23781961

Manuel Cota llega a esta posición con el apoyo conjunto de Morena y el Partido Verde. El representante cuenta con el respaldo de la coalición para armar los equipos de trabajo y preparar la estrategia electoral en el estado.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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