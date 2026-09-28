Lorenia Valles es elegida por Morena para defender la transformación en Sonora rumbo al 2027

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    Lorenia Valles es elegida por Morena para defender la transformación en Sonora rumbo al 2027
    Valles Sampedro ha sido impulsada por el actual gobernador Alfonso Durazo Montaño. Cuartoscuro

La Senadora con licencia se perfila como la virtual candidata a la gubernatura en la entidad

CDMX.- Morena ha designado a Lorenia Valles Sampedro como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación” rumbo a la gubernatura de Sonora en el 2027.

De esta manera la Senadora con licencia encabezará la “coordinación” en esta entidad, lo que la perfila como la virtual candidata de la denominada Cuarta Transformación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-gerardo-sandoval-excandidato-a-presidencia-municipal-de-tlaltenango-zacatecas-GO23781034

Valles Sampedro, quien se desempeñó como titular del DIF DEL 2021 AL 2024, ha sido impulsada por el actual gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el objetivo de que alguien del movimiento continúe en la silla del Ejecutivo estatal en el siguiente sexenio.

VALLES DEJA ATRÁS A OTRAS DOS FIGURAS

Tras la confirmación de Lorenia Valles Sampedro, quedan atrás el Alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, y a mayor distancia Célida López, quien se desempeñó como Secretaria de Agricultura y Turismo y exjefa de Oficina de Durazo Montaño.

La designación sucede luego que la pasada semana el ambiente en Sonora se impregnara de tensión, cuando Célida López advirtió que la unidad pasa por entregar resultados confiables y transparentes.

TRAYECTORIA DE VALLES SAMPEDRO

Valles Sampedro se ha desempeñado, previo a ser Senadora, como comisionada de Atención a Migrantes en el gobierno del Distrito Federal y como directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes en el estado de Durango.

El pasado domingo se le cuestionó si se consideraba la candidata elegida por el gobernador Durazo, a lo que respondió con una negativa:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/apuesta-morena-por-jasmine-bugarin-del-pvem-como-coordinadora-en-nayarit-HO23780632

“No, todos y todas en Sonora hemos tenido piso parejo, yo creo que eso hay que decirlo. Lo hemos platicado, en los procesos internos siempre hay narrativas que se construyen desde dentro o desde fuera, también. Todas y todos hemos tenido igualdad de condiciones, hemos trabajado en unidad y vamos a salir fortalecidos”, declaró.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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