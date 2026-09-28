Lorenia Valles es elegida por Morena para defender la transformación en Sonora rumbo al 2027

CDMX.- Morena ha designado a Lorenia Valles Sampedro como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación” rumbo a la gubernatura de Sonora en el 2027. De esta manera la Senadora con licencia encabezará la “coordinación” en esta entidad, lo que la perfila como la virtual candidata de la denominada Cuarta Transformación.

Valles Sampedro, quien se desempeñó como titular del DIF DEL 2021 AL 2024, ha sido impulsada por el actual gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el objetivo de que alguien del movimiento continúe en la silla del Ejecutivo estatal en el siguiente sexenio.

VALLES DEJA ATRÁS A OTRAS DOS FIGURAS Tras la confirmación de Lorenia Valles Sampedro, quedan atrás el Alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, y a mayor distancia Célida López, quien se desempeñó como Secretaria de Agricultura y Turismo y exjefa de Oficina de Durazo Montaño. La designación sucede luego que la pasada semana el ambiente en Sonora se impregnara de tensión, cuando Célida López advirtió que la unidad pasa por entregar resultados confiables y transparentes.

TRAYECTORIA DE VALLES SAMPEDRO Valles Sampedro se ha desempeñado, previo a ser Senadora, como comisionada de Atención a Migrantes en el gobierno del Distrito Federal y como directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes en el estado de Durango. El pasado domingo se le cuestionó si se consideraba la candidata elegida por el gobernador Durazo, a lo que respondió con una negativa:

“No, todos y todas en Sonora hemos tenido piso parejo, yo creo que eso hay que decirlo. Lo hemos platicado, en los procesos internos siempre hay narrativas que se construyen desde dentro o desde fuera, también. Todas y todos hemos tenido igualdad de condiciones, hemos trabajado en unidad y vamos a salir fortalecidos”, declaró.