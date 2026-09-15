Morena ‘destapa’ a Verónica Díaz como coordinadora en Zacatecas rumbo a las elecciones 2027

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    Morena ‘destapa’ a Verónica Díaz como coordinadora en Zacatecas rumbo a las elecciones 2027
    Verónica Díaz (C), electa como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para Zacatecas. GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

“¡Muera el monrealismo!”, se escuchó entre los simpatizantes, a quienes Ariadna Montiel pidió formalidad y unidad

El Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) designó a la senadora Verónica Díaz Robles como su coordinadora para la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Zacatecas, convirtiéndola así en la virtual candidata del partido para la gubernatura en 2027.

El nombramiento fue realizado por Citlalli Hernández en presencia de Díaz Robles, entre vivas y gritos de “unidad”, junto a la dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel, quien en contraste pidió a José Narro pedir a sus simpatizantes guardar la formalidad y unidad: “¡Muera el monrealismo!”, se escuchó en el salón.

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Montiel destacó la trayectoria política de 30 años de Díaz Robles, en específico que fue delegada de los programas sociales para el estado. Y después tomó protesta a Díaz para el cargo, que se transformará en la candidatura para los comicios próximos.

Este nombramiento forma parte del proceso interno que encabezarán los 17 representantes morenistas (que posteriormente serán candidatos) en los estados que renovarán sus gobernaturas el siguiente año.

Cabe destacar que la figura de coordinador de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional no constituye formalmente una candidatura a la gubernatura, aunque está ligado a la definición de quienes competirán representando a Morena y aliados.

Por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el coordinador de alianzas, Arturo Escobar, reconoció el esfuerzo que su compañero Carlos Puente ha hecho en Zacatecas y aclaró que este no asistió al evento porque está siendo operado de un pulmón.

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Por parte del Partido del Trabajo (PT) no hubo ningún representante.

En su mensaje, Díaz Robles llamó a la unidad y criticó a la oposición, a la que llamó “raquítica”. Defendió además la soberanía de México y lanzó vivas a Claudia Sheinbaum.

¿QUIÉN ES VERÓNICA DÍAZ?

Verónica Díaz fue elegida como coordinadora para la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Zacatecas, en un proceso en el que participó Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Julia Arcelia Olguín Serna, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, Geovanna Bañuelos y Carlos Puentes, provenientes de Morena, PT y PVEM.

Verónica Díaz Robles es senadora con licencia y cercana a la familia Monreal Ávila pues estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del actual gobernador David Monreal Ávila; vínculo que se extiende al actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila y del senador Saúl Monreal Ávila.

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Nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo. Su trayectoria en la administración pública comenzó en 2008 como gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo, donde permaneció hasta 2010.

Posteriormente, entre 2010 y 2018, se desempeñó como directora de Difusión Interna del Senado de la República. Fue diputada local en Zacatecas de 2018 a 2021. Un año después de asumir ese cargo, en 2019, llegó a la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, responsabilidad que mantuvo hasta 2023. Desde el 1 de septiembre hasta el 26 de junio se desempeñó como Senadora del Congreso de la Unión por Zacatecas.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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