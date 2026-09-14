Elige Morena a Beatriz Mojica como ‘coordinadora’ de la 4T en Guerrero

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México
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    Elige Morena a Beatriz Mojica como ‘coordinadora’ de la 4T en Guerrero
    La guerrerense hizo su carrera política en el PRD, partido al que renunció en el 2019. Cuartoscuro

En los próximos meses la Senadora se convertirá en la candidata a la gubernatura por el partido guinda

CDMX.- La senadora Beatriz Mojica se perfila como la coordinadora de comités de la 4T en Guerrero, por lo que en los próximos meses se convertirá en la candidata a la gubernatura por Morena.

En estos momentos, media docena de aspirantes están reunidos con la dirigencia estatal de Morena para que les informen los resultados de las encuestas. Sin embargo, fuentes del partido aseguran que la ganadora es Beatriz Mojica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/juana-barraza-la-mataviejitas-y-sara-aldrete-reaparecen-en-spot-de-diputada-del-pvem-desde-tepepan-ON23487449

La guerrerense hizo su carrera política en el PRD, partido al que renunció en el 2019.

Ya en las filas de Morena, en el 2021, ganó una diputación local en Guerrero, y en el 2024, obtuvo la senaduría. Fue la cuota del partido guinda en la categoría de afrodescendiente.

También fue diputada federal del 2003-2006, y fue secretaria estatal de Secretaria de Desarrollo Social con el entonces Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ahora preso por supuestamente ocultar información en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

¿QUÉ ESTUDIÓ LA SENADORA BEATRIZ MOJICA?

En el PRD fue secretaria general del 2015 al 2017, y por 13 días presidenta interina del sol azteca, mientras asumía Alejandra Barrales.

Con 53 años, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, y tiene una maestría en Políticas Públicas, y es doctorante en Derecho por la UNAM.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alito-moreno-propone-que-nadie-compita-contra-andy-en-tabasco-porque-se-va-a-robar-la-eleccion-NN23484854

Después de que Morena le impidió a Félix Salgado participar, los morenistas en la entidad afirmaban que el senador respaldaba su aspiración.

En el camino se quedó la ex consejera presidencial Esthela Damián, quien entró a la competencia sin vivir en la entidad.

También buscaba ser la coordinadora Abelina López, ex Alcalde de Acapulco, quien tenía en contra los escándalos en su gestión.

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