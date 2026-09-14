Morena nombra a Carlos Torres Piña como su nuevo líder en Michoacán

El Morenista Carlos Torres Piña fue nombrado Coordinador para la Transformación de Morena en el estado de Michoacán . Esta decisión tiene como objetivo organizar las estructuras del partido y fortalecer la presencia del movimiento en los municipios rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional del partido hizo oficial la entrega de este nombramiento durante un evento público. En el anuncio participaron representantes de la coalición que integran Morena , el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

PUNTOS CLAVE DE SU NOMBRAMIENTO

Torres Piña asumirá de inmediato las labores de organización y vinculación del partido en Michoacán, y estos son alguno de los puntos claves del suceso:

Proceso de selección: De acuerdo con la dirigencia partidista, la decisión se tomó tras la realización de encuestas internas y asambleas en el territorio estatal.

Rumbo al 2027: En la estructura de Morena, las coordinaciones estatales suelen ser la antesala organizativa para definir las perfiles que competirán por la gubernatura en los próximos procesos electorales.

Perfil político: Carlos Torres Piña cuenta con experiencia en la función pública local y federal, habiéndose desempeñado anteriormente como diputado federal y secretario de Gobierno en la entidad.