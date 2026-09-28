Morena elige a Clara Luz Flores como ‘coordinadora de transformación’ en Nuevo León

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    Morena elige a Clara Luz Flores como ‘coordinadora de transformación’ en Nuevo León
    De cara a las elecciones de 2027, la dirigencia nacional de Morena confirmó a Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de la Transformacional Nacional y Soberanía en Nuevo León. MORENA

La exalcaldesa proclamó que Nuevo León necesita unidad y transformación, de cara a las elecciones

MONTERREY, NL.- De cara a las elecciones de 2027, la dirigencia nacional de Morena confirmó a Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de la Transformacional Nacional y Soberanía en Nuevo León.

Este lunes se realizó el evento en que se dio a conocer la designación de la aspirante, quien en las elecciones pasadas contendió por la gubernatura del estado.

El acto se realizó en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México y estuvo encabezado por Ariadna Montiel, presidenta de Morena y Citlalli Hernández, presidenta e la Comisión Nacional de Elecciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-luz-flores-buscara-otra-vez-la-gubernatura-de-nuevo-leon-PA20647594

CLARA LUZ FLORES ES LA COODINADORA POR NUEVO LEÓN

Flores Carrales tomó protesta como coordinadora estatal y proclamó que Nuevo León necesita unidad y transformación.

“Necesitamos un Nuevo León al que le lleguen gobiernos cercanos a la gente, necesitamos gobiernos honestos” dijo Flores Carrales.

Destacó que la entidad necesita unidad y también transformación.

“La unidad y la transformación que necesita Nuevo León no significa único pensamiento, significa una unión de muchos pensamientos posibles y eso es lo que es la coordinación”, estableció.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-definira-morena-nombramientos-de-coordinadores-de-la-defensa-de-la-soberania-nacional-en-noviembre-GD23759539

Dijo que por eso es para ella un honor aceptar y asumir el nombramiento como coordinadora estatal.

“Esto no es una coordinación de una sola persona, como lo dice la definición es una coordinación donde estamos todos y cada uno de nosotros”, resaltó.

También destacó que no le fallará a Morena y reconoció el trabajo de sus compañeros de partido y el resto de los aspirantes.

A través de un comunicado divulgado, Morena destacó que la exalcaldesa de Escobedo fue electa a través de un proceso transparente y horizontal y democrático que tiene como eje fundamental fortalecer al movimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/clara-luz-aventaja-en-morena-mientras-clouthier-se-destapa-por-nuevo-leon-CC20337555

¿QUIÉN ES CLARA LUZ?

La política mexicana nació en Monclova, Coahuila el 27 de enero de 1974 y entre los cargos que ha desempeñado están el de diputada local en el Congreso de Nuevo León de 2006 a 2009.

También fue presidenta municipal de Escobedo en tres periodos y en las pasadas elecciones fue candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia a la gubernatura de Nuevo León en 2021.

En aquellos comicios, Flores obtuvo el cuarto lugar, siendo alcanzada por el priista Adrián de la Garza y el panista Fernando Alejandro Larrazabal Breton; contienda que le dio la victoria al emecista Samuel García, quien el próximo año concluirá su gubernatura.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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