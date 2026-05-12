Clara Luz Flores buscará otra vez la gubernatura de Nuevo León

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    Clara Luz Flores buscará otra vez la gubernatura de Nuevo León
    De cara al proceso electoral del 2027, Clara Luz Flores Carrales, quien contendió por la gubernatura de Nuevo León en 2021, anunció que buscará candidatura con Morena. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    Clara Luz Flores buscará otra vez la gubernatura de Nuevo León
    De cara al proceso electoral del 2027, Clara Luz Flores Carrales, quien contendió por la gubernatura de Nuevo León en 2021, anunció que buscará candidatura con Morena. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

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La exalcaldesa de Escobedo informó que el viernes presentó su solicitud de licencia al cargo federal

MONTERREY, NL.- De cara al proceso electoral del 2027, Clara Luz Flores Carrales, quien contendió por la gubernatura de Nuevo León en 2021, anunció que buscará ser la Coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

Este martes, en rueda de prensa, dio a conocer su interés de contender de nueva cuenta por la gubernatura y afirmó que la entidad está lista para tener una gobernadora.

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Agradeció la oportunidad de desempeñarse en el gobierno federal en donde recientemente ocupó el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Construcción de la Paz de la Secretaría de Gobernación.

“Yo quiero aprovechar para darle las gracias a la presidenta de México a la secretaria de Gobernación por esa gran oportunidad de construir la paz desde allá”, dijo.

Mencionó que; sin embargo, ahora se enfocará de lleno a este proceso interno en busca de la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

“Vengo a participar en el proceso para ser la coordinadora, para ganar el proceso interno y ser la coordinadora estatal y llamar a la unidad, es muy importante”, dijo.

Recordó que el aspirante se definirá a través de las encuestas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-confirma-salida-de-tatiana-clouthier-del-ime-para-buscar-candidatura-de-morena-en-nuevo-leon-AE20533883

“Hay gente que no lo cree porque no están acostumbrados a que haya procesos internos democráticos. Nosotros en Morena sí somos democráticos y además, tenemos esta gran diversidad de valores y al final sabemos que lo que queremos es gobiernos que resuelvan los problemas de la gente y todos nos vamos a unir en ese entorno”, sostuvo.

Añadió que sería un honor poder ser la primera gobernadora de Nuevo León.

“Nuevo León está listo ya para tener una mujer gobernadora, humanista que esté cercana a la gente que esté resolviendo diario”, añadió.

Subrayó que Nuevo León tiene los mismos problemas que en 2021 cuando contendió por la gubernatura como contaminación y movilidad, pero agravados.

“Creo que la gente ya no se va a dejar engañar la Transformación tiene que llegar a Nuevo León”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/amplia-ventaja-mc-en-nl-revela-encuesta-de-reforma-HF20437213

Recordó que ella ya ha desempeñado varios cargos con resultados positivos como alcaldesa de Escobedo y titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Por mi hablan mis resultados y creo que no es nada más lo que yo pueda decir de mí, hemos logrado como presidenta municipal transformar un municipio que hoy todavía está recibiendo frutos de esa transformación que iniciamos nosotros, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad implementamos políticas públicas como poner como prioridad nacional el tema de las mujeres...”, destacó.

El 22 de junio arranca el registro para los interesados en la coordinación estatal para lo cual pidió licencia a su cargo federal el viernes pasado.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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