Clara Luz aventaja en Morena mientras Clouthier se destapa por Nuevo León

MONTERREY, NL.- Clara Luz Flores aparece al frente de las preferencias internas de Morena rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027, de acuerdo con una medición de Demoscopia levantada en abril, en la que supera a otros perfiles del partido que se han apuntado para contender. La encuesta de Demoscopia preguntó a ciudadanos de Nuevo León quién les gustaría que fuera el candidato o candidata de Morena al gobierno estatal, con una muestra de mil personas mayores de 18 años y margen de error de +/- 3.8%.

Clara Luz Flores registró 27.5% de las preferencias, seguida por Waldo Fernández González, con 20.4%; Tatiana Clouthier Carrillo, con 18.4%; Andrés Mijes Llovera, con 12.3%, y Judith Díaz Delgado, con 4.2%.

Tras la publicación de esta encuesta, Clouthier Carrillo confirmó este martes sus aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León y aseguró que es “la más preparada” para encabezar el gobierno estatal, actualmente en manos de Movimiento Ciudadano.

En un video, Clouthier Carrillo hizo un recuento de su trayectoria pública y destacó experiencia en el ámbito municipal, estatal, legislativo, federal, en la iniciativa privada y en campañas presidenciales, además de señalar que se registrará cuando Morena abra la convocatoria para definir la candidatura. Medios nacionales han señalado que el movimiento de Clouthier tensiona a Morena en Nuevo León, luego de reportes que apuntan a un posible choque interno si no obtiene la candidatura. Waldo Fernández se mantiene como segundo perfil mejor ubicado en la medición morenista, mientras que Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, aparece como otro aspirante competitivo dentro del partido; Judith Díaz Delgado figura con menor porcentaje en la misma encuesta.

¿Y EN LOS OTROS PARTIDOS? Movimiento Ciudadano perfila una contienda interna encabezada por Luis Donaldo Colosio Riojas, quien registra 30.3% de las preferencias en la medición de Demoscopia, seguido por Mariana Rodríguez, con 25.7%, y Félix Arratia, con 11.8%. El PRI muestra a Adrián de la Garza Santos como su perfil más fuerte para 2027, con 53.2% de las preferencias internas, seguido por César Garza Villarreal, con 13.7%; Marcela Guerra Castillo, con 7.9%, e Ivonne Álvarez, con 5.6%. El PAN registra una competencia más cerrada, con Carlos de la Fuente Flores en primer lugar con 21.3%, Daniel Carrillo con 20.7% y Víctor Pérez Díaz con 15.8%, mientras que el porcentaje de personas que aún no decide alcanza 26.6%.

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