Morena enfrenta denuncia ante el INE por supuesto destape anticipado de aspirantes rumbo a 2027

Movimiento Ciudadano ( MC ) presentó ante el Instituto Nacional Electoral ( INE ) una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, luego de que el partido anunciara nuevos coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.

La queja fue presentada este jueves 17 de septiembre por la representación de MC ante el organismo electoral. Juan Ignacio Zavala, representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, señaló que el partido considera que los nombramientos podrían representar una promoción anticipada de quienes eventualmente buscarían una candidatura a las gubernaturas.

“No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución”, sostuvo Zavala al referirse al recurso presentado ante la autoridad electoral.

La denuncia plantea presuntas violaciones a las reglas que regulan los periodos de precampaña y campaña. Corresponderá a las autoridades electorales analizar los hechos señalados y determinar si existe alguna infracción.

MORENA YA DEFINIÓ 10 PERFILES RUMBO A 2027

La controversia surge después de que Morena avanzara en la selección de sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante esta semana fueron anunciados los perfiles correspondientes a Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California. Con estas designaciones, el partido suma 10 entidades con coordinadores definidos para el proceso de 2027.