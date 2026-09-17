Morena enfrenta denuncia ante el INE por supuesto destape anticipado de aspirantes rumbo a 2027
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Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña
Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, luego de que el partido anunciara nuevos coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027.
La queja fue presentada este jueves 17 de septiembre por la representación de MC ante el organismo electoral. Juan Ignacio Zavala, representante de Movimiento Ciudadano ante el INE, señaló que el partido considera que los nombramientos podrían representar una promoción anticipada de quienes eventualmente buscarían una candidatura a las gubernaturas.
“No podemos normalizar que se viole de esa manera la Constitución”, sostuvo Zavala al referirse al recurso presentado ante la autoridad electoral.
La denuncia plantea presuntas violaciones a las reglas que regulan los periodos de precampaña y campaña. Corresponderá a las autoridades electorales analizar los hechos señalados y determinar si existe alguna infracción.
MORENA YA DEFINIÓ 10 PERFILES RUMBO A 2027
La controversia surge después de que Morena avanzara en la selección de sus coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Durante esta semana fueron anunciados los perfiles correspondientes a Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California. Con estas designaciones, el partido suma 10 entidades con coordinadores definidos para el proceso de 2027.
Los perfiles anunciados recientemente son Beatriz Mojica, en Guerrero; Carlos Torres Piña, en Michoacán; Verónica Díaz, en Zacatecas; Eugenio “Gino” Segura, en Quintana Roo, y Julieta Ramírez, en Baja California.
Previamente, Morena había definido coordinadores en Querétaro, Colima, Sinaloa, Aguascalientes y Campeche.
¿LOS COORDINADORES YA SON CANDIDATOS?
Aunque estos nombramientos perfilan a los personajes que participarán en la ruta interna de Morena hacia las elecciones de 2027, el cargo de coordinador no constituye por sí mismo una candidatura formal.
De acuerdo con información sobre el proceso interno, las designaciones forman parte de la organización partidista rumbo a los comicios estatales.
Por ello, la denuncia de MC se centra en la presunta promoción anticipada y no implica que el INE haya determinado que exista una violación electoral.
¿QUÉ SIGUE TRAS LA DENUNCIA?
La queja deberá ser analizada por las autoridades electorales, que tendrán que revisar los hechos, las actividades realizadas y los elementos aportados por Movimiento Ciudadano.
El caso ocurre mientras los partidos comienzan a definir sus estrategias y perfiles para las elecciones de 2027. El propio INE ha discutido mecanismos relacionados con la regulación y fiscalización de procesos políticos anticipados, así como las posibles consecuencias ante la realización de actos anticipados de precampaña o campaña.
Así, la denuncia contra Morena abre una nueva disputa ante la autoridad electoral sobre los límites entre la organización interna de los partidos y la promoción anticipada de quienes buscan competir por cargos de elección popular.