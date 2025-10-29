Morena impulsa ley que da más poder a la Marina; oposición acusa control político

México
/ 29 octubre 2025
    Morena impulsa ley que da más poder a la Marina; oposición acusa control político
    Reforma plantea consolidar una Autoridad Marítima Nacional encargada de la vigilancia y protección en zonas marinas, costas, puertos y recintos portuarios. /FOTO: ESPECIAL

Con 68 votos a favor y 32 en contra, el Senado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que amplía sus atribuciones en materia de seguridad marítima y tecnológica

CDMX.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con el voto de Morena y sus aliados, la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que busca fortalecer las capacidades operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberdefensa de la institución naval. Con 68 votos a favor y 32 en contra, el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.

De acuerdo con el documento, la reforma plantea consolidar una Autoridad Marítima Nacional encargada de la vigilancia y protección en zonas marinas, costas, puertos y recintos portuarios, además de reforzar la supervisión en aduanas e instalaciones estratégicas.

Sin embargo, la oposición advirtió que el texto aprobado elimina referencias a los derechos humanos y centraliza la rendición de cuentas directamente al Ejecutivo federal.

TE PUEDE INTERESAR: Implementa Aeroméxico política de protección a pasajeros ante ruta cancelada por EU

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, acusó que la nueva ley “somete a la Armada al dominio de un régimen que pretende militarizar al país”. “Pretenden minimizar la actuación civil y sobrecargar a las Fuerzas Armadas con funciones que no les corresponden”, señaló en tribuna.

Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales argumentó que “cuidar a las Fuerzas Armadas no es darles más poder”, y alertó que la iniciativa se aprueba en un contexto donde no se ha atendido el problema del ‘huachicol fiscal’, fenómeno que -dijo- se consolidó durante el sexenio anterior. “El verdadero cáncer no es operativo, es financiero”, agregó la legisladora, quien pidió un marco jurídico que limite las funciones militares en tareas civiles.

TE PUEDE INTERESAR: Más de mil 100 elementos vigilarán la seguridad de visitantes a panteones de Nuevo León

El priista Manuel Añorve presentó una moción suspensiva -rechazada por la mayoría oficialista- al considerar que la ley “mete la mano al corazón de una de las instituciones más respetadas del país”. “Se busca un traje a la medida de Morena, una jefatura naval que responda al Ejecutivo y sin una sola mención de derechos humanos. El huachicol fiscal ni se toca”, dijo.

Desde el bloque oficialista, senadores de Morena defendieron que la nueva legislación moderniza la estructura naval, mejora la formación del personal y fortalece las operaciones de seguridad marítima en un contexto de crecientes amenazas tecnológicas y criminales.

La ley también otorga atribuciones a la Armada para impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico del sector marítimo, con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad del territorio nacional. Con información de El Universal

Temas


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
Semar

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

