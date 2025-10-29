Más de mil 100 elementos vigilarán la seguridad de visitantes a panteones de Nuevo León

México
/ 29 octubre 2025
    Más de mil 100 elementos vigilarán la seguridad de visitantes a panteones de Nuevo León
    Protección Civil de Nuevo León (PCNL) reportó que ya tiene listo el operativo de seguridad para los visitantes a los panteones con motivo de la celebración del Día de Muertos. FOTO: ARACELY CHANTAKA

Se recordó que en 2024 se tuvieron cuatro personas lesionadas por caídas, que es el incidente más común que se presenta durante las visitas a los panteones

Monterrey, Nuevo León.- Nuevo León espera una afluencia de un millón de personas a los 114 panteones localizados en la entidad, por lo que alista un operativo de más de mil 100 elementos estatales, municipales y voluntarios para cuidar la seguridad de las personas que acudirán a los camposantos este Día de Muertos.

En rueda de prensa, el director de Protección Civil en el estado (PCNL), Érik Cavazos Cavazos, detalló el operativo que sí se llevará a cabo.

TE PUEDE INTERESAR: Supervisa Protección Civil y Bomberos de Saltillo panteones previo al Día de Muertos

“La dirección estatal de Protección Civil está lista y preparada con el operativo de prevención y seguridad, dijo el funcionario estatal.

Habló del despliegue que se realizará en los distintos panteones por la celebración del Día de los Fieles Difuntos: “En un total va a haber más de mil 100 personas entre rescatistas, bomberos, paramédicos, aunado con Policía, Tránsito y Fuerza Civil, en un total de 114 panteones”, detalló.

Mencionó que la mayoría de los cementerios se concentran en el área metropolitana: “Es en donde más flujo de personas tenemos”, advirtió.

El trabajo se realizará en coordinación con las dependencias municipales y de las distintas corporaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón listo para Día de Muertos con operativo de limpieza en panteones

Recordó que en 2024 se tuvieron cuatro personas lesionadas por caídas, que es el incidente más común que se presenta durante las visitas a los panteones.

Las recomendaciones más importantes son: no parase, sentarse o caminar sobre las tumbas para evitar este tipo de accidentes, así como cuidar a los menores de edad.

Temas


Día De Muertos
Panteones
Seguridad

Localizaciones


Nuevo León

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual