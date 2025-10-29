Más de mil 100 elementos vigilarán la seguridad de visitantes a panteones de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Nuevo León espera una afluencia de un millón de personas a los 114 panteones localizados en la entidad, por lo que alista un operativo de más de mil 100 elementos estatales, municipales y voluntarios para cuidar la seguridad de las personas que acudirán a los camposantos este Día de Muertos.

En rueda de prensa, el director de Protección Civil en el estado (PCNL), Érik Cavazos Cavazos, detalló el operativo que sí se llevará a cabo.

“La dirección estatal de Protección Civil está lista y preparada con el operativo de prevención y seguridad”, dijo el funcionario estatal.

Habló del despliegue que se realizará en los distintos panteones por la celebración del Día de los Fieles Difuntos: “En un total va a haber más de mil 100 personas entre rescatistas, bomberos, paramédicos, aunado con Policía, Tránsito y Fuerza Civil, en un total de 114 panteones”, detalló.

Mencionó que la mayoría de los cementerios se concentran en el área metropolitana: “Es en donde más flujo de personas tenemos”, advirtió.

El trabajo se realizará en coordinación con las dependencias municipales y de las distintas corporaciones.

Recordó que en 2024 se tuvieron cuatro personas lesionadas por caídas, que es el incidente más común que se presenta durante las visitas a los panteones.

Las recomendaciones más importantes son: no parase, sentarse o caminar sobre las tumbas para evitar este tipo de accidentes, así como cuidar a los menores de edad.