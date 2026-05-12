Captan a José Ramón López Beltrán en tienda Cartier de Cancún; esposa acusa clasismo y acoso

A unas semanas de que fuera captado en otra zona de lujo, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue visto en una tienda de la marca Cartier en Cancún, junto a su esposa Carolyn Adams. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, en ella se ve a la pareja frente a un mostrador de la tienda, mientras uno de los trabajadores de la marca de lujo les muestra algunas piezas de joyería y se las prueban en la mano. En una de ellas, donde el primer plano es la bolsa de compras en color rojo con letras doradas de la marca, se ve a López Beltrán vistiendo una playera en color gris, y en la otra, se ve a Adams probándose lo que pareciera ser un anillo.

Según reportes, la imagen fue viralizada por el creador de contenido Vampipe quien difundió primero las fotografías en X con el mensaje: “Para celebrar el América-Pumas ¿Qué tal visitar el Cartier Cancún? Así la paso esta tarde José Ramón López Beltrán, gastando como siempre”. La joyería de Cartier se caracteriza por contar con diseños atemporales y sofisticados en materiales preciosos como el oro de 18 quilates, el platino combinados con diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes, además de contar con iconos como las panteras, sus relojes con movimientos de cuarzo o mecánicos, además de los tornillos y geometrías visibles. Entre sus piezas más conocidas está la Pulsera Love, el anillo Trinity, la colección Juste un Clou en forma de clavo y el histórico collar de cocodrilo de María Félix.

ACUSAN CLASISMO Y ACOSO Tras la viralización de las imágenes de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams dentro de una boutique Cartier, la empresaria salió en defensa de su esposo y anunció que consultaría con sus abogados la difusión de las imágenes al interior del establecimiento. En redes sociales, Adams acusó “clasismo”, “acoso” y campañas de odio contra su familia ante las reacciones por las fotografías.

“Consultaré con abogados este asunto. Honestamente, no me parece normal que dentro de una boutique privada se fotografíe a clientes para después exponerlos públicamente y usar esas imágenes para alimentar ataques, odio y narrativas falsas”, puntualizó Adams en sus historias de Instagram.

Señaló que las diferencias de opiniones “no deberían convertirse en ataques personales, difamación o campañas de odio construidas alrededor de una simple fotografía”. Adams rechazó las insinuaciones sobre el origen del dinero de la pareja, señalando que “nuestro dinero no pertenece a los impuestos de nadie”; destacó que su esposo e hijo del expresidente “cumple con sus obligaciones fiscales conforme a la ley, incluyendo en Estados Unidos”, por lo que sus finanzas “no se definen por rumores, titulares tendenciosos ni comentarios de personas que claramente no tienen información real”.

“Opinar es un derecho. Difamar e imputar delitos sin una sola prueba NO lo es”, distinguió la empresaria. Además, afirmó que este episodio es parte de un patrón y que solo ciertas personas se les permite disfrutar de las mismas actividades que ellos sin ser criticados y atribuyó el escrutinio a una motivación clasista. “Lo irónico es que esto ya parece un ciclo repetitivo: si no es un hotel, es una tienda... mañana será un restaurante o simplemente caminar por un aeropuerto y repeat. Siempre es lo mismo. Una foto, un lugar, una salida familiar, cualquier cosa cotidiana... y automáticamente empiezan los ataques, las teorías inventadas y el escándalo artificial de siempre”, describió en su publicación. “Parece que para ciertos sectores, algunas personas sí tienen derecho a viajar, entrar a lugares bonitos, comprar cosas o disfrutar su vida... otras no. Y honestamente, esa mentalidad clasista, resentida y obsesionada con fiscalizar vidas ajenas dice muchísimo más de ellos que de nosotros”, escribió en sus historias de Instagram.

HIJOS DE AMLO EN EL OJO PÚBLICO Desde su salida del Gobierno de México y exilio de Palenque, los hijos de AMLO (José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán) han sido objeto de acusaciones de enriquecimiento con recursos públicos e ilícitos, así como ser fotografiados en diversas ciudades del extranjero y tiendas de lujo. Recientemente, José Ramón fue captado en un hotel de alta gama en Cozumel, Quintana Roo, durante el arranque del periodo vacacional de Semana Santa. Mientras que Andrés Manuel, actual Secretario de Organización de Morena, fue duramente criticado al ser visto en un hotel Okura de 5 estrellas en Tokio, Japón.

Un reportaje del medio de comunicación El Universal acusa a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber recibido dinero del crimen organizado y de mantener vínculos con grupos relacionados con Sinaloa. La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se hacen acusaciones sin presentar fuentes claras sobre familiares del fundador de Morena:“Invenciones del presidente López Obrador. Ayer El Universal sacó unas cosas. La verdad, sin ninguna fuente de los hijos del presidente López Obrador. Bueno, ¿cuáles son sus fuentes?”, cuestionó. Cabe destacar que este estilo de vida es criticado por la oposición ante la filosofía de austeridad que AMLO mantuvo durante su sexenio y aplicó en México.

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