Morena no tiene asegurado el triunfo en 2027, advierte el senador Higinio Martínez
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’Una mala selección de candidatos o candidatas podría provocar la derrota del partido en las próximas elecciones intermedias’, alertó el legislador.
El triunfo de Morena en las elecciones de 2027 no está garantizado. El senador Higinio Martínez advirtió que el éxito del partido dependerá directamente de las decisiones internas que se tomen en los próximos meses.
De acuerdo con el legislador tras declaraciones recientes, el principal riesgo para el partido está en la elección de sus representantes rumbo a las elecciones de 2027, pues señala que una mala decisión en la designación de candidaturas podría llevar a Morena a sufrir una derrota en las urnas.
De acuerdo con su palabras, confiarse o equivocarse en los nombres que aparecerán en la boleta electoral pondría en peligro el avance del proyecto político en los comicios intermedias.
¿QUIÉN ES HIGINO MARTÍNEZ?
Es uno de los operadores políticos de mayor trayectoria en el Estado de México, donde se ha consolidado como uno de los perfiles con mayor peso e influencia parlamentaria.
Fue recientemente electo para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República, cargo donde mantiene una postura crítica sobre la estrategia interna de su partido rumbo a 2027.