Morena oculta gastos durante los viajes de Andy como secretario de Organización, señala Lourdes Mendoza

Morena reportó 138 mil pesos en 27 boletos de avión para Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente y fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, el partido asegura que no existen recibos de hotel o comida durante esos viajes, así lo relata la periodista Lourdes Mendoza en su columna “Los Viajes de Andy”. De acuerdo con el artículo, Morena hizo público —a medias— los viáticos destinados al entonces secretario de Organización a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el que solicitó los datos referentes a los destinos, montos, objetivo, acompañantes, hospedaje, alimentación y comprobantes desde el 1 de octubre de 2024 al 17 de agosto de 2026. Misma que tardó “43 días y una prórroga en contestar”. Morena “mandó al solicitante a buscarla él mismo en la Plataforma Nacional de Transparencia, con captura de pantalla de dónde dar clic”; sin embargo, no respondió a cerca del objetivo de las visitas, los acompañantes de ‘Andy’, así como el total de viajes. Mientras que sobre el hospedaje y la alimentación, Finanzas declaró que no existe esa información y tampoco pasó por el Comité de Transparencia.

VIAJES, SIN ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE... PESE A QUE SE TRASLADÓ A DISTINTAS CIUDADES Mendoza asegura que sí se entregaron 24 carpetas de facturas y oficios de 27 CFDI por 138 mil 182.55 pesos mexicanos, desglosados en 108 mil 584.55 pesos en 22 facturas de 2025 y 29 mil 598 en cinco de 2026, cargos de tarifas, impuestos y cargos de Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris... pero de hospedajes, alimentos y transportes, con su respectivo combustible, el monto es cero pesos. Estos viajes ocurrieron a 19 comisiones en 17 entidades del 19 de enero de 2025 al 28 de marzo de 2026, “y el secretario de Organización de Morena no comió, no durmió y no se subió a un coche”. Así que Lourdes Mendoza se cuestiona de dónde salieron los recursos para costear los viáticos de todos los viajes de ‘Andy’, si los pagó de su bolsa o alguien más lo pagó, así como que si Morena tiene esos documentos para respaldar los gastos y prefirió no hacerlo para “decir que no existen”. Puso como ejemplo la visita a Coahuila el pasado 24 de febrero, donde el oficio correspondiente señala que viajaría a Saltillo “vía ciudad de Monterrey”, correspondiendo solo a una factura con CFDI Aeroméxico F-1392163036475 al vuelo redondo México-Monterrey-México por 8 mil 592 pesos, pero no hay información de su traslado a la ciudad originaria de VANGUARDIA MX; de igual forma en su visita en 2025 cuando “‘fue a Coahuila’ con un boleto sencillo a Monterrey”.

SE COMPRAN UN DÍA Y AL SIGUIENTE SE “SOLICITA AUTORIZACIÓN” PARA COMPRAR La periodista no solo cuestiona la falta de transparencia en los viáticos durante los viajes de ‘Andy’, también el hecho de que al menos cuatro boletos se compraron antes de que existiera el oficio de Morena que “solicita autorización” para comprarlo. Afirma que todos los oficios de 2025 llevan el sufijo “BIS”, pero existen casos con discrepancia: el vuelo a Michoacán fue facturado el 15 de enero y su oficio tiene fecha del 16 de enero; Sinaloa y Durango, ambos facturados el 12 de febrero, pero sus oficios de autorización son del 13 de febrero; así como el boleto para Sonora, mismo que fue comprado el 8 de febrero, pero su oficio fue presentado el 17 de febrero, nueve días después. También destaca el caso, no revisado por Morena, donde “los 18 oficios de 2025 de las carpetas 2 a 19 tienen como título interno “OF. SEC.ORG.OF.086-2026_solicitud viáticos Aguascalientes 23 JUN 2026” y fueron creados todos el mismo día y a la misma hora -inhalen y exhalen- 24 de julio de 2026, 20:05, hora de la CDMX. El de la carpeta 1 nació al día siguiente”. Es decir, los oficios con fechas de enero y febrero del 2025 se generaron 17 meses después y usando la plantilla de junio de 2026; así como que las facturas tienen fecha del 2025, pero los oficios de 2026: “¿Quién reconstruye hoy una autorización de hace año y medio, y para qué?”. Y para rematar, el oficio delata de un viaje a Aguascalientes del 23 de junio de 2026 que Morena no entregó.

¿Y EL PASAJERO? ¿SOLO DE IDA? Mendoza señala que en cuatro oficios de 2026 piden autorización para “hacer efectivo el gasto solicitado por el colaborador Armando Zazueta Rey” y solo “informan” que López Beltrán “asistirá”, por lo que “sí hay solicitudes de viáticos en la Secretaría de Finanzas, que es justo lo que Morena dice que no existe”. Señala que 21 mil 950.55 pesos, 1 de 5 pesos en 2025, de facturas de Viva Aerobus y Volaris no dicen quién voló ni a dónde, mientras que cinco viajes de 2025 tienen solo boleto de ida: Tijuana, Villahermosa, Oaxaca, Culiacán y Monterrey. Tres cargos de Aeroméxico traen como único concepto el número “16”, con vuelo el 1 de febrero de 2025 en tres rutas distintas. Mendoza afirma que el calendario no cuadra, porque ‘Andy’ López Beltrán en febrero de 2025 visitó 13 estados en 22 días, pero del 1 de marzo al 31 de diciembre del año pasado solo se reportó un viaje a Oaxaca el 9 de julio. Cuestionándose si “¿El secretario de Organización dejó de viajar 10 meses, o el partido dejó de entregar?”. La periodista afirma que es normal que el secretario de Organización de un partido político viaje, aunque Morena llamó “colaborador” a ‘Andy’ en 2025 y no como un secretario; pero no es normal que “el partido que más presume su austeridad diga, por escrito, que no sabe dónde durmió ni qué comió su dirigente en 19 viajes, y que las autorizaciones de esos viajes hayan nacido en una computadora año y medio después”. Concluye su artículo de opinión con una práctica usual para exhibir los viajes lujos de morenistas: “y de tanto viaje, ¿ni una foto o video de Andy tomada por los pasajeros en los aviones?”.