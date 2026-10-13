Morena exige renuncia de Pablo Lemus en Jalisco: Ariadna Montiel cuestiona su capacidad de gobernar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La dirigencia nacional del partido instó al mandatario estatal a dejar el cargo si no puede resolver las demandas de la ciudadanía.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió públicamente la renuncia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. La líder partidista señaló que el mandatario de Movimiento Ciudadano carece de la capacidad y aptitud necesarias para dirigir el estado y responder a las exigencias de la población.
Las declaraciones de Montiel ocurrieron tras una serie de protestas ciudadanas en la zona metropolitana de Guadalajara. Los habitantes salieron a las calles para manifestarse contra el desabasto y la mala calidad del agua potable en la región.
Durante las movilizaciones, las fuerzas de seguridad estatales intervinieron para dispersar a los manifestantes. Esta acción dejó como saldo varios enfrentamientos y personas detenidas, lo que Morena calificó como un acto de represión e ilegalidad.
LAS PETICIONES DE MORENA TRAS LAS PROTESTAS POR EL AGUA
Ante estos hechos, la dirigencia de Morena presentó una lista de peticiones dirigidas al gobierno estatal:
Liberación de manifestantes: Exigen la salida inmediata de los ciudadanos arrestados durante las marchas del agua.
Destitución de mandos: Piden separar de su cargo al jefe de la policía estatal por el uso de la fuerza pública.
Apoyo legal a víctimas: Ofrecerán asesoría jurídica gratuita a las personas afectadas por las detenciones.
Auditoría al sector hídrico: Solicitan revisar las finanzas del agua y frenar cualquier intento de privatización del servicio.
Ariadna Montiel aclaró que Morena no organizó las marchas vecinales, pero respaldará legalmente a las familias afectadas. Asimismo, reiteró que si el gobernador no puede garantizar la paz y los servicios básicos en Jalisco, debe dejar el cargo a la brevedad.