Morena exige renuncia de Pablo Lemus en Jalisco: Ariadna Montiel cuestiona su capacidad de gobernar

La dirigente nacional de Morena , Ariadna Montiel, exigió públicamente la renuncia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. La líder partidista señaló que el mandatario de Movimiento Ciudadano carece de la capacidad y aptitud necesarias para dirigir el estado y responder a las exigencias de la población.

Las declaraciones de Montiel ocurrieron tras una serie de protestas ciudadanas en la zona metropolitana de Guadalajara. Los habitantes salieron a las calles para manifestarse contra el desabasto y la mala calidad del agua potable en la región.

Durante las movilizaciones, las fuerzas de seguridad estatales intervinieron para dispersar a los manifestantes. Esta acción dejó como saldo varios enfrentamientos y personas detenidas, lo que Morena calificó como un acto de represión e ilegalidad.

LAS PETICIONES DE MORENA TRAS LAS PROTESTAS POR EL AGUA

Ante estos hechos, la dirigencia de Morena presentó una lista de peticiones dirigidas al gobierno estatal:

Liberación de manifestantes: Exigen la salida inmediata de los ciudadanos arrestados durante las marchas del agua.

Destitución de mandos: Piden separar de su cargo al jefe de la policía estatal por el uso de la fuerza pública.

Apoyo legal a víctimas: Ofrecerán asesoría jurídica gratuita a las personas afectadas por las detenciones.

Auditoría al sector hídrico: Solicitan revisar las finanzas del agua y frenar cualquier intento de privatización del servicio.