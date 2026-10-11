Dan en el Consejo de Morena apapacho a ‘Andy’ López Beltrán

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    Dan en el Consejo de Morena apapacho a ‘Andy’ López Beltrán
    Por segundo día en una semana, Andrés Manuel López Beltrán generó revuelo entre la clase política morenista. ESTRELA JOSENTO/CUARTOSCURO

Dirigencia nacional le garantizó al hijo del ex Presidente AMLO llegar y salir sin encontrarse con la prensa

Por segundo día en una semana, Andrés Manuel López Beltrán generó revuelo entre la clase política morenista.

La dirigencia nacional le garantizó al hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador llegar y salir del Consejo Nacional de Morena sin encontrarse con la prensa. Subió y bajó al estacionamiento por una puerta de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familias-de-ninos-con-cancer-denuncian-a-andy-lopez-beltran-y-amilcar-olan-ante-fgr-HF24037426

Cuando el aspirante a una diputación local en Tabasco apareció en el salón, decenas de consejeros nacionales se arremolinaron para abrazarlo, besarlo y tomarse la foto del recuerdo.

Ahora sí, lo sentaron en primera fila, junto a los próximos candidatos a las Gubernaturas, integrantes de la dirigencia nacional y Secretarios de Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-encabeza-el-aniversario-15-de-morena-en-el-auditorio-nacional-IA23988189

“El Consejo Nacional de Morena es ejemplo de democracia interna y de diálogo circular entre la dirigencia y la militancia”, arengó en un video que subió con las imágenes que le tomó su equipo.

También asistió su tío, José Ramiro López Obrador, quien, en comparación con otras ocasiones, no quiso opinar sobre sus hermanos ni sobrinos. Sólo garantizó que no se inscribirá para competir por algún cargo.

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