Sheinbaum participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026 desde Chihuahua y recuerda a víctimas de los sismos

La presidenta Claudia Sheinbaum participó este viernes 19 de septiembre en el Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado como parte de la conmemoración de los sismos ocurridos en México el 19 de septiembre de 1985 y 2017. La mandataria realizó el ejercicio de Protección Civil desde Chihuahua, donde tiene previsto encabezar la presentación de su Segundo Informe de Gobierno a nivel estatal, acompañada por integrantes de su gabinete.

A través de su cuenta de X, Sheinbaum agradeció a las personas que participaron en el simulacro y atendieron las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. “Agradezco a todas y todos quienes participaron con responsabilidad y atendieron las indicaciones de los equipos de protección civil”, escribió. La presidenta explicó que estos ejercicios permiten identificar áreas de mejora ante un eventual sismo y fortalecer los protocolos de prevención y atención de emergencias. “Estos ejercicios nos permiten identificar áreas de mejora, fortalecer nuestros protocolos y estar mejor preparados para proteger a nuestras familias y comunidades. La prevención es nuestra fuerza. Seguimos trabajando por un país más seguro y resiliente”, señaló. En la publicación, la mandataria compartió una fotografía en la que aparece acompañada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y el titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), José Peña Merino.

¿A QUÉ HORA INICIÓ EL SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2026? El Segundo Simulacro Nacional 2026 comenzó a las 12:00 horas con la activación de la alerta sísmica en los altavoces del sistema disponibles a nivel nacional, además de las alertas enviadas a teléfonos celulares. El ejercicio contempló una hipótesis de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla. En distintas regiones del país también se realizaron simulaciones de situaciones de emergencia y acciones de rescate para poner a prueba los mecanismos de respuesta ante posibles desastres. La actividad tuvo como objetivo practicar los protocolos de actuación y fortalecer la preparación de autoridades y población ante un sismo.

SHEINBAUM RECUERDA A VÍCTIMAS DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017 Antes de participar en el simulacro, Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la ceremonia anual de izamiento de la bandera a media asta en memoria de las personas que perdieron la vida durante los terremotos de 1985 y 2017. Posteriormente, la presidenta publicó un mensaje en redes sociales dedicado a las víctimas de ambos acontecimientos. “Hoy, 19 de septiembre, recordamos con el corazón a todas las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017”, escribió. En su mensaje, Sheinbaum señaló que la bandera a media asta representa un homenaje a las víctimas y expresó su solidaridad con sus familias. “Con la bandera a media asta, honramos su memoria y abrazamos a sus familias. Que el recuerdo de quienes partieron permanezca siempre entre nosotros, y que siempre tengamos presente la solidaridad y la fuerza que nos unieron en aquellos momentos”, agregó.