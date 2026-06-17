$!Morena, PT y PVEM definen reglas para elegir aspirantes rumbo a elecciones de 2027

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definieron este miércoles los lineamientos para la selección de coordinadores estatales, quienes podrán perfilarse como posibles candidatos para las elecciones intermedias de 2027. Durante una conferencia de prensa, dirigentes de los tres partidos informaron que el proceso de registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

MORENA LLAMA A ASPIRANTES A COMPROMETERSE CON ACTIVIDADES INFORMATIVAS Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó que la convocatoria arranca formalmente con prioridad en la participación ciudadana. Señaló que los aspirantes deberán asumir compromisos relacionados con actividades informativas, como asambleas, difusión de logros del movimiento y acciones contra la desinformación. “En nuestro caso de Morena, así como PT y Verde, llamamos a nuestros aspirantes a que asuman el compromiso de tareas informativas, como las asambleas en defensa de la soberanía, presumir los logros del movimiento y combatir la infodemia”, declaró.

PARTIDO VERDE Y PT RESPALDAN INTERESES DE MORENA Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, afirmó que su partido mantiene coincidencias con Morena en el marco de la alianza política y destacó la continuidad de la cooperación entre las tres fuerzas políticas. “Lo más importante para nosotros es la confianza con la ciudadanía y lo que hemos platicado que es mantener la unidad pese a las diferencias en este proceso”, señaló.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, indicó que la coalición busca seleccionar los mejores perfiles entre hombres y mujeres, y sostuvo que el partido mantiene su respaldo a los proyectos impulsados por el movimiento y por la administración federal.

ARIADNA MONTIEL DESTACA COORDINACIÓN RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027 Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, señaló que la alianza asume la responsabilidad de encaminar esfuerzos hacia los comicios de 2027, en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Defender los logros de la transformación y defender la soberanía del país”, expresó al referirse a las tareas que asumirán los aspirantes durante el proceso interno. Montiel añadió que el proceso deberá desarrollarse bajo criterios de transparencia y organización interna, con base en trabajo territorial. REGLA DE NEPOTISMO APLICA SOLO EN MORENA; PT Y PVME MANTIENEN SUS ESTATUTOS INDIVIDUALES Durante el encuentro, Citlalli Hernández explicó que la regla contra el nepotismo aprobada por Morena aplica únicamente a militantes del partido y no a sus aliados del PT y PVEM, quienes se rigen por sus propios estatutos. “Es una regla que tiene Morena, que no necesariamente tienen nuestros partidos aliados”, indicó. La dirigencia precisó que cada partido revisará el cumplimiento de los requisitos de sus aspirantes conforme a sus lineamientos internos, mientras que Morena verificará la aplicación de su normativa a través de su Comisión Nacional de Elecciones. POSIBLES SANCIONES EN EL PROCESO Citlalli Hernández informó que las violaciones a los lineamientos del proceso interno podrían derivar en la cancelación del registro de aspirantes. Entre las conductas sujetas a revisión se encuentran incumplimientos de los requisitos de la convocatoria o confrontaciones públicas entre integrantes del movimiento. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fungirá como instancia de supervisión del proceso interno.

Los dirigentes de los tres partidos coincidieron en que la alianza de Morena, PT y PVME mantiene su continuidad con miras a los próximos procesos electorales. Alberto Anaya afirmó que la coalición busca dar seguimiento a proyectos políticos en curso y mantener coordinación entre las fuerzas políticas participantes. Hasta el momento, los partidos no han detallado el número de aspirantes esperados ni la metodología final de selección de coordinadores estatales.

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