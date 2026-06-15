Confirma PVEM alianza con Morena y PT en 16 estados en 2027

CDMX.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) irá en coalición con Morena y el PT en 16 de las 17 plazas que estarán en juego en las elecciones del próximo año. Tras anunciar que había solicitado licencia para buscar contender como candidata al gobierno de Nayarit por la coalición Seguimos Haciendo Historia, la senadora Jasmin Bugarin reveló la decisión que había tomado su partido.

“Tenemos una carta en la figura de nuestra senadora”, confió una fuente, quien explicó que tienen la certeza de que Bugarin ganará la encuesta con la que Morena definirá a su abanderado o abanderada.

SLP SIN ACUERDO Reunida por un grupo de correligionarios, Jasmin Bugarin hizo el anuncio en la capital nayarita. “Tuvimos una reunión con la dirigencia nacional (del PVEM), donde se nos hizo del conocimiento algunas reglas que habrán de seguirse para quienes aspiramos a participar en este proceso dentro de la coalición que integran Morena, Verde y el PT”, explicó.

“En esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República. En San Luis Potosí aún no han fijado postura, aún no han llegado a algún acuerdo, dejando fuera a San Luis Potosí. Las otras 16 Gubernaturas vamos a ir en coalición”, remarcó. Encuestas levantadas en los últimos días ponen a Bugarin por arriba de los prospectos que suenan por Morena, el PAN, MC y el PRI, como candidata del Verde o como abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

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