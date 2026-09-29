Morena rechaza investigar a Andy López Beltrán y Marina del Pilar tras acusaciones de Estados Unidos

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    Morena rechaza investigar a Andy López Beltrán y Marina del Pilar tras acusaciones de Estados Unidos
    Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, dirigentes de Morena. X

“No somos tapadera de nadie”, afirmó Ariadna Montiel; sostuvo que corresponde a autoridades mexicanas indagar los señalamientos.

Morena no iniciará investigaciones internas contra Andrés Manuel López Beltrán ni contra la gobernadora Marina del Pilar Olmeda. Así lo confirmó Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, al fijar postura sobre las recientes acusaciones lanzadas desde agencias de seguridad de Estados Unidos. La dirigencia del movimiento dejó en claro que la justicia local es la única instancia facultada para revisar estos casos.

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”No somos tapadera de nadie”, declaró Ariadna Montiel durante una conferencia de prensa. La líder partidista enfatizó que el movimiento no protegerá a ningún militante o funcionario si se comprueban faltas. Sin embargo, aclaró que el partido no actuará con base en señalamientos de agencias extranjeras ni cederá ante presiones mediáticas o de la oposición.

POSTURA OFICIAL ANTE LAS INVESTIGACIONES

Las decisiones de agencias internacionales no dictarán el rumbo de Morena. Durante su mensaje, la dirigencia partidista subrayó que corresponde exclusivamente a las autoridades mexicanas determinar si existen pruebas suficientes para abrir carpetas de investigación. El partido argumenta que no le compete asumir funciones de fiscalía ni actuar como juez interno.

Las acusaciones forman parte de un contexto de tensión política. Reportes de medios nacionales e internacionales han dado seguimiento a indagatorias estadounidenses dirigidas a personajes del entorno político en México. Ante este escenario, la dirigencia de Morena reiteró que solo responderán ante dictámenes formales de las instituciones de justicia de México.

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CIERRAN FILAS ANTE PRESIONES EXTERNAS

El partido defenderá la presunción de inocencia de sus integrantes. Morena sostuvo que responderán únicamente a procesos legales formales iniciados en el país y descartó que las narrativas impulsadas por sectores opositores vayan a derivar en sanciones internas anticipadas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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