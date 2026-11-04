$!Morena responde a Vicente Fox: Ariadna Montiel lo tilda de “delincuente electoral”

Ariadna Montiel Reyes, dirigenta nacional de Morena, arremetió este miércoles 4 de noviembre contra el expresidente Vicente Fox. La líder política acusó al exmandatario de traicionar la democracia en México y de operar para alterar el resultado de los procesos electorales pasados.

La polémica se dio luego de que Ariadna Montiel publicará mensajes hacia el expresidente en su cuenta de X. la dirigente reaccionó a las recientes posturas de Fox, quien ha buscado justificar sus acciones de gobierno del pasado en medio de la discusión sobre la sucesión presidencial.

ACCIONES DEL PASADO BAJO LA OPINIÓN PÚBLICA Montiel calificó a Vicente Fox como un “traidor a la democracia y delincuente electoral confeso”. La líder de Morena recriminó al exmandatario haber admitido abiertamente que “metió las manos” en la elección presidencial de 2006 para evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El manejo de la Presidencia durante ese sexenio fue catalogado por Montiel como un “negocio” y una “sucesión entre socios”. Según la dirigente, el gobierno de Fox cedió ante intereses de grupo para frenar la voluntad popular expresada en las urnas.

REACCIONES EN EL PANORAMA POLÍTICO El movimiento de la llamada Cuarta Transformación sostuvo que los intentos de la oposición por bloquear el avance de su proyecto fracasaron. Montiel enfatizó que ni las intervenciones del exmandatario en 2006 impidieron que Morena llegara al poder años después. Analistas y medios de comunicación han destacado que las declaraciones de Fox reabrieron el debate sobre al legalidad y la impunidad en las elecciones pasadas. La controversia continúa generando divididas opiniones entre simpatizantes y bloques de la oposición en redes sociales.