Morenistas cierran filas en torno a Adán Augusto y descartan fractura interna

Senadores y diputados de Morena cerraron filas en torno al líder de la bancada guinda en la Cámara Alta, Adán Augusto López, tras el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien cuenta con una orden de aprehensión por sus vínculos con un grupo delictivo.

Afirmaron que sigue siendo un líder y un interlocutor político válido y que en Morena hay unidad; dijeron que el exsecretario de Gobernación es blanco de ataques por parte de una “oposición desesperada”.

Sin embargo, a diferencia de hace dos días cuando en un comunicado declararon su respaldo político, institucional y humano a su líder parlamentario y denunció “campañas de sospecha, de acusación sin pruebas y desinformación”, ahora pocos accedieron a ser entrevistados sobre el tema.

El senador Emmanuel Reyes aseguró en entrevista que el liderazgo de Adán Augusto López como coordinador parlamentario sigue vigente y la bancada de Morena está unida.

”Respecto al papel de Adán Augusto como interlocutor político, su liderazgo sigue vigente. La bancada está unida, con claridad en el rumbo y con disposición para el diálogo. Este episodio no debilita a Morena, al contrario, nos recuerda que debemos seguir siendo implacables contra la corrupción, venga de donde venga”.

El senador Reyes, cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que “quienes acompañamos la coordinación del senador Adán Augusto López Hernández lo hacemos por su congruencia, su compromiso con el proyecto de transformación y su fidelidad a los principios que nos rigen: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

Consideró que la situación de Bermúdez Requena, hoy investigado y buscado por la Interpol, es grave y debe esclarecerse. Confiamos en que las autoridades actuarán conforme a la ley.

”En la Cuarta Transformación no hay lugar para la impunidad. Si alguien incurrió en actos ilícitos, tendrá que responder, sea quien sea. Esa es la diferencia con los gobiernos del pasado: aquí no hay protección para nadie. La lealtad en este movimiento es al pueblo”.

La senadora morenista Cynthia López aseguró que la bancada de Morena está unida en torno al liderazgo de Adán Augusto López, quien sigue siendo un interlocutor válido con la oposición gracias a que es un “gran operador político, con mucha experiencia, que ha logrado negociar y sacar adelante las reformas de la Cuarta Transformación en el último año. Acusó a la oposición de una campaña y grillas en su contra y dijo que ellos mismos se están cerrando la puerta con quien es el encargado de dialogar con todos los grupos políticos”.

”Adán Augusto es un liderazgo importantísimo para el país, importantísimo para la Cámara de Senadores y es el gran operador que además ha hecho posible avanzar en las reformas que se han realizado. Por eso, cuenta con el respaldo de las bancadas en el Congreso”, dijo la senadora Cynthia López Castro.

Para el diputado federal y vocero de la fracción morenista en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, al interior de Morena no existe división por el caso del exgobernador de Tabasco y comenta que, contrariamente, hay más unidad que nunca.

“Los miembros de este movimiento estamos bien orgullosos y bien contentos de que este tipo de conductas que fueron lastre, que fueron el cáncer de los gobiernos del PRI y el PAN, aquí no se permitan. Nunca vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, cometa una ilegalidad, un acto de corrupción o una conducta penal en este movimiento”.

Ávila precisó que hay que esperar los resultados de la Fiscalía General de Justicia de Tabasco para no caer en especulaciones.