Motín en el penal ‘El Castillo’ de Mazatlán deja a 6 muertos y 15 heridos
Reportan balacera y sobrevuelos del Ejército en el centro penitenciario de Sinaloa; las autoridades desplegaron un operativo en la zona.
Seis personas murieron y 15 más quedaron heridas tras un enfrentamiento a balazos dentro de la cárcel El Castillo en Mazatlán, Sinaloa. El hecho ocurrió la tarde de este 8 de octubre de 2026 y las cifras aún podrían subir.
Los balazos empezaron repentinamente dentro del presidio, por lo que las autoridades activaron las alarmas de emergencia. Fuerzas de seguridad enviaron patrullas al lugar de inmediato para tratar de controlar a los internos.
Soldados del Ejército, marinos y agentes de la Guardia Nacional rodearon las calles cercanas a la cárcel para cerrar los pasos y evitar fugas. Al mismo tiempo, helicópteros de las Fuerzas Armadas comenzaron a volar bajo sobre el penal.
FUERON LLEVADOS A URGENCIAS LOS REOS HERIDOS
Un grupo de al menos siete ambulancias entró al lugar con resguardo policial para atender a los heridos y llevarlos de urgencia a hospitales cercanos. A fuera del lugar, familiares de los presos se juntaron para exigir noticias de sus parientes.
CANCELARON VISITAS HASTA NUEVO AVISO
Las autoridades cancelaron la entrada a visitantes y cerraron las puertas del penal hasta nuevo aviso. Agentes de la Fiscalía entraron a las instalaciones para revisar la escena, investigar qué inició el conflicto y averiguar cómo entraron las armas a la cárcel.
Este es el segundo ataque violento que ocurre en este mismo penal en pocas semanas. Los guardias continúan pasando lista para confirmar el estado de salud de todos los prisioneros.