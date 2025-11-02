Muere Francisco Rojas, ex director de Pemex

México
/ 2 noviembre 2025
    Muere Francisco Rojas, ex director de Pemex
    El fallecimiento de Rojas Gutiérrez fue reportado el viernes 31 de octubre. FOTO: ESPECIAL

Falleció a los 81 años quien también fue director de Comisión Federal de Electricidad entre 2012 y 2014

Francisco José Rojas Gutiérrez, priista de hueso colorado y ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre 1987 y 1994, murió a los 81 años de edad.

Rojas Gutiérrez, nacido el 15 de septiembre de 1944 en Ciudad de México, fue Secretario de la Contraloría (1983-1987) y tras dirigir Pemex coordinó a los diputados del PRI y más tarde dirigió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del 2012 al 2014.

Como miembro del PRI fue presidente Nacional de la Fundación Colosio, A.C. 2007-2010, Miembro del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente.

Además, fue Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinador del área de Prioridades Nacionales en la Campaña Política a la Presidencia de la República de Miguel de la Madrid.

Era hermano de Carlos Rojas Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Social y creador del programa Solidaridad, quien murió el 17 de enero de 2024 a los 69 años.

