Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’

/ 2 noviembre 2025
    Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
    Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos. /FOTO: ESPECIAL

El productor televisivo y militante de Morena acusó al expresidente Felipe Calderón y a la derecha mexicana de ‘lucrar con la tragedia’ tras el asesinato del alcalde de Uruapan

CDMX.- El productor televisivo y miembro de la Comisión Evaluadora de Morena, Epigmenio Ibarra, arremetió contra “los farsantes de la derecha” que —dijo— buscan sacar provecho político del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de Velas.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ibarra señaló directamente al expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizó de haber sumergido al país “en una guerra tan sangrienta como inútil”, obedeciendo intereses de Washington.

“Ni el crimen organizado, ni los farsantes de la derecha que medran con la tragedia, lograrán que caigamos de nuevo en esa guerra —tan sangrienta como inútil— impuesta siguiendo órdenes de Washington, a Michoacán y a México, por Felipe Calderón”, escribió el productor.

Ibarra aseguró que la oposición busca provocar una escalada de violencia y empujar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia una política de seguridad subordinada a Estados Unidos. “No lograrán que este atentado provoque una intervención del gobierno de Donald Trump, que desde hace meses desean y piden”, advirtió.

El integrante de Morena subrayó que el asesinato de Manzo no debe ser usado como herramienta política. “A la violencia sólo se pondrá fin actuando de manera integral, defendiendo la independencia y la soberanía nacional”, afirmó.

En su mensaje, el también fundador de la productora Argos respaldó la postura de Sheinbaum, quien horas antes había expresado su condena “con absoluta firmeza” y prometido reforzar la estrategia de seguridad federal.

El pronunciamiento de Ibarra ocurre en medio de un clima político polarizado, en el que opositores han acusado al gobierno federal de “ineficiencia” y “omisión” en materia de seguridad, mientras Morena pide no “politizar la tragedia”.

El asesinato del alcalde de Uruapan, amenazado previamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sigue bajo investigación de la Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad Federal, que han prometido esclarecer el crimen y detener a los responsables. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Epigmenio Ibarra
Felipe Calderón

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

