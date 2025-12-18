Muere hombre arrollado por Tren Maya en Yucatán

México
/ 18 diciembre 2025
    Muere hombre arrollado por Tren Maya en Yucatán
    El Tren Maya no ha emitido un comunicado para dar pormenores de lo ocurrido. FOTO: CUARTOSCURO

El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el tramo Chocholá-Umán, a 5 kilómetros de estación de Umán

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado por el Tren Maya en el tramo ferroviario Chocholá–Umán, a unos cinco kilómetros de la estación de Umán.

El accidente generó la movilización de autoridades federales para realizar las diligencias, entre ellos la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU

Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21 horas, cuando se alertó sobre una persona sin vida junto a la vía, a la altura del libramiento hacia Xtepén.

El accidente se registró cuando el tren, que cubría la corrida Campeche–Cancún, circulaba por el tramo mencionado e impactó a un hombre, quien perdió la vida.

Hay que señalar que al lugar de la tragedia acudieron elementos de la Guardia Nacional, los cuales acordonaron la zona y asumieron el control del sitio, por tratarse de infraestructura ferroviaria federal.

Hasta el momento el Tren Maya no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Las causas del accidente continúan sin esclarecer.

Temas


Accidentes
Tren Maya

El Universal

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1