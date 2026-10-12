Mueren dos policías tras caer de puente en la autopista La Pera-Cuautla

Dos policías perdieron la vida y cuatro más resultaron con heridas graves luego de caer desde la altura de un puente vehicular en la autopista La Pera-Cuautla. El suceso ocurrió justo en el kilómetro 0, cerca de la salida que conecta con el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos, con dirección a la Ciudad de México.

El vehículo oficial sufrió un choque de lado, lo que provocó que los agentes salieran disparados fuera de la camioneta y cayeran al vacío desde la estructura. Tras el fuerte impacto, paramédicos y cuerpos de auxilio acudieron de inmediato al lugar para atender a las víctimas, confirmando el fallecimiento de dos elementos y trasladando a los cuatro sobrevivientes a los hospitales más cercanos para recibir atención médica urgente.

CIERRES VIALES Y RECOMENDACIONES PARA LOS AUTOMOVILISTAS

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) restringió el paso de vehículos e implementó un cierre parcial con reducción de carriles en el tramo de entrada que se conecta con la autopista México-Cuernavaca. Esta medida se tomó para permitir el trabajo de los rescatistas y facilitar las labores de auxilio a los uniformados lesionados.