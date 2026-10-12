Mueren dos policías tras caer de puente en la autopista La Pera-Cuautla

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    Mueren dos policías tras caer de puente en la autopista La Pera-Cuautla
    Choque en la carretera La Pera-Cuautla provoca la muerte de dos policías y otros cuatro heridos. X

Choque de patrulla deja dos agentes muertos y cuatro heridos hacia Tepoztlán; CAPUFE reporta reducción de carriles en la México-Cuernavaca.

Dos policías perdieron la vida y cuatro más resultaron con heridas graves luego de caer desde la altura de un puente vehicular en la autopista La Pera-Cuautla. El suceso ocurrió justo en el kilómetro 0, cerca de la salida que conecta con el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos, con dirección a la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/policias-en-cuernavaca-protestan-y-exigen-aumento-salarial-en-morelos-FP24091949

El vehículo oficial sufrió un choque de lado, lo que provocó que los agentes salieran disparados fuera de la camioneta y cayeran al vacío desde la estructura. Tras el fuerte impacto, paramédicos y cuerpos de auxilio acudieron de inmediato al lugar para atender a las víctimas, confirmando el fallecimiento de dos elementos y trasladando a los cuatro sobrevivientes a los hospitales más cercanos para recibir atención médica urgente.

CIERRES VIALES Y RECOMENDACIONES PARA LOS AUTOMOVILISTAS

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) restringió el paso de vehículos e implementó un cierre parcial con reducción de carriles en el tramo de entrada que se conecta con la autopista México-Cuernavaca. Esta medida se tomó para permitir el trabajo de los rescatistas y facilitar las labores de auxilio a los uniformados lesionados.

El tráfico marcha lento en la zona, registrando importantes filas de automóviles sobre la autopista México-Cuernavaca, especialmente a la altura del kilómetro 71 con dirección a Cuernavaca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-totolapan-deja-autos-incendiados-FP24091455

Personal médico y agentes de seguridad continúan resguardando el área para retirar la unidad siniestrada y realizar los peritajes correspondientes. Se hace un llamado a todos los conductores para que manejen con extrema precaución, mantengan la distancia de seguridad y utilicen caminos alternos mientras concluyen las maniobras de emergencia en la vía.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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