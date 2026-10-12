Policías en Cuernavaca protestan y exigen aumento salarial, en Morelos

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México
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    Policías en Cuernavaca protestan y exigen aumento salarial, en Morelos
    Policías de Cuernavaca durante la protesta por aumento salarial. X

Elementos de seguridad encaran a funcionarios municipales y denuncian percibir solo 5 mil 100 pesos a la quincena.

Policías municipales de Cuernavaca iniciaron una protesta para exigir un aumento de sueldo. Los agentes señalaron que reciben un pago muy bajo de apenas 5 mil 100 pesos a la quincena, por lo que salieron a manifestarse para pedir apoyo a las autoridades de Morelos.

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El conflicto creció cuando los uniformados encararon a los jefes y autoridades de la ciudad. Durante el reclamo, los policías exigieron el sueldo de 17 mil 701 pesos al mes que les habían prometido, explicando que con los descuentos actuales terminan cobrando mucho menos de lo esperado.

MALAS CONDICIONES LABORALES MOTIVARON LA PROPESTA

Las malas condiciones para trabajar motivaron la protesta de los elementos de seguridad. Además de los pagos bajos, contaron que tienen que salir a patrullar con vehículos fallados, falta de equipo adecuado y uniformes gastados, sumado a que temen castigos por alzar la voz.

El gobierno de la ciudad prometió revisar el pago del aumento con los regidores en los próximos días. Las autoridades explicaron que si aprueban la propuesta, el nuevo sueldo de 17 mil 701 pesos al mes se pagará también de forma retroactiva contando desde octubre.

NO SE SUSPENDIÓ LA ACTIVIDAD EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO

La vigilancia en las calles no se suspendió durante la protesta de los uniformados. Para no dejar sin protección a la gente, la policía de tránsito y la policía del estado ayudaron con los patrullajes mientras se llega a un acuerdo con los manifestantes.

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RESPALDO SINDICAL

Pese que el tesorero municipal, Carlos Javier Arozarena Salazar aclaró que el sueldo prometido de 17 mil pesos mensuales netos solo se aplicará a los agentes con certificación oficial vigente, el Sindicato Nacional de Policías hizo público su respaldo a la protesta de los uniformados de Cuernavaca.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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