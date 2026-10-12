Policías en Cuernavaca protestan y exigen aumento salarial, en Morelos

Policías municipales de Cuernavaca iniciaron una protesta para exigir un aumento de sueldo. Los agentes señalaron que reciben un pago muy bajo de apenas 5 mil 100 pesos a la quincena, por lo que salieron a manifestarse para pedir apoyo a las autoridades de Morelos.

El conflicto creció cuando los uniformados encararon a los jefes y autoridades de la ciudad. Durante el reclamo, los policías exigieron el sueldo de 17 mil 701 pesos al mes que les habían prometido, explicando que con los descuentos actuales terminan cobrando mucho menos de lo esperado.

MALAS CONDICIONES LABORALES MOTIVARON LA PROPESTA

Las malas condiciones para trabajar motivaron la protesta de los elementos de seguridad. Además de los pagos bajos, contaron que tienen que salir a patrullar con vehículos fallados, falta de equipo adecuado y uniformes gastados, sumado a que temen castigos por alzar la voz.

El gobierno de la ciudad prometió revisar el pago del aumento con los regidores en los próximos días. Las autoridades explicaron que si aprueban la propuesta, el nuevo sueldo de 17 mil 701 pesos al mes se pagará también de forma retroactiva contando desde octubre.

NO SE SUSPENDIÓ LA ACTIVIDAD EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO

La vigilancia en las calles no se suspendió durante la protesta de los uniformados. Para no dejar sin protección a la gente, la policía de tránsito y la policía del estado ayudaron con los patrullajes mientras se llega a un acuerdo con los manifestantes.