Mueren ‘El Payín’ y acompañante por explosión de camioneta tras salir del AIFA

El sábado, Humberto fue a recoger, en una camioneta Toyota Tacoma negra, a Francisco Efraín, alias “El Payín”, quien llegaba del estado de Sinaloa en un vuelo a la terminal aérea ubicada en Zumpango, informó la esposa del primero a las autoridades.

Una camioneta explotó en la carretera México-Pachuca, a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, dejando a sus dos tripulantes muertos.

Cuando avanzaban por la carretera México-Pachuca, el vehículo explotó a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque, en Tecámac. En un video grabado desde otro vehículo, se observa cómo salen bolas de fuego de la unidad y esta queda a la deriva.

El vehículo avanza por la carretera de un lado a otro, sin control, hasta que atraviesa el camellón y queda varado en un camino aledaño, ante la sorpresa de conductores y peatones. Al interior, encontraron los cuerpos de los dos tripulantes, ambos originarios de Sinaloa.

La principal línea de investigación apunta a que dentro de la cabina del vehículo portaban un artefacto explosivo, el cual les habría estallado, al parecer por error, debido a que la detonación se registró en esa parte de la camioneta, así como por otros elementos que encontraron las autoridades, informó fuentes cercanas a la indagatoria.

Conductor y copiloto terminaron muertos en la unidad vehicular y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron a recoger los indicios hallados en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Las fuentes consultadas agregaron que una mujer acudió a reconocer los cuerpos y señaló que “El Payín” supuestamente venía de vacaciones y su esposo Humberto lo trasladaría; no obstante, las autoridades indagan al respecto.