Mueren ‘El Payín’ y acompañante por explosión de camioneta tras salir del AIFA
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Dos hombres originarios de Sinaloa murieron luego de que la camioneta en la que viajaban explotara mientras circulaban por la carretera México-Pachuca
Una camioneta explotó en la carretera México-Pachuca, a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, dejando a sus dos tripulantes muertos.
El sábado, Humberto fue a recoger, en una camioneta Toyota Tacoma negra, a Francisco Efraín, alias “El Payín”, quien llegaba del estado de Sinaloa en un vuelo a la terminal aérea ubicada en Zumpango, informó la esposa del primero a las autoridades.
Cuando avanzaban por la carretera México-Pachuca, el vehículo explotó a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque, en Tecámac. En un video grabado desde otro vehículo, se observa cómo salen bolas de fuego de la unidad y esta queda a la deriva.
El vehículo avanza por la carretera de un lado a otro, sin control, hasta que atraviesa el camellón y queda varado en un camino aledaño, ante la sorpresa de conductores y peatones. Al interior, encontraron los cuerpos de los dos tripulantes, ambos originarios de Sinaloa.
La principal línea de investigación apunta a que dentro de la cabina del vehículo portaban un artefacto explosivo, el cual les habría estallado, al parecer por error, debido a que la detonación se registró en esa parte de la camioneta, así como por otros elementos que encontraron las autoridades, informó fuentes cercanas a la indagatoria.
Conductor y copiloto terminaron muertos en la unidad vehicular y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron a recoger los indicios hallados en la zona para determinar cómo ocurrieron los hechos.
Las fuentes consultadas agregaron que una mujer acudió a reconocer los cuerpos y señaló que “El Payín” supuestamente venía de vacaciones y su esposo Humberto lo trasladaría; no obstante, las autoridades indagan al respecto.
Ninguno de los dos hombres contaba con antecedentes penales en el Estado de México; sin embargo, indagan si tenían a nivel federal o en otras entidades federativas, así como si pertenecían a algún grupo delictivo y el motivo de su estancia en el Valle de México.
También están en proceso de analizar las cámaras de videovigilancia del AIFA y otras diligencias que abonen a la carpeta de investigación abierta por la muerte de ambas personas.