Sheinbaum descarta alarma por baja en tasas de interés hecha por Banxico

Durante su intervención, explicó que los movimientos en los mercados financieros responden principalmente a factores externos, lo que ha generado fluctuaciones en distintas monedas, incluido el peso mexicano . Sin embargo, enfatizó que el tipo de cambio se ha mantenido alrededor de los 18 pesos por dólar, dentro de márgenes considerados estables.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , afirmó que no existen motivos de preocupación ante la reciente baja en la tasa de interés aplicada por el Banco de México. En su postura, la mandataria sostuvo que la economía nacional mantiene una base sólida, incluso frente a un entorno internacional complejo.

“ No hay razón para pensar que existe un riesgo económico en este momento ”, señaló, al tiempo que destacó que México cuenta con condiciones favorables para enfrentar la coyuntura global. Su mensaje busca transmitir certidumbre ante ajustes que, si bien son relevantes, no representan un escenario de crisis.

FACTORES INTERNACIONALES IMPACTAN MERCADOS

La mandataria subrayó que las variaciones recientes están vinculadas a tensiones geopolíticas y dinámicas globales que influyen en los precios del petróleo y en los mercados financieros. Estos factores han tenido un efecto directo en las decisiones de política monetaria de distintos países.

En ese contexto, la reducción en la tasa de interés se interpreta como una respuesta a condiciones externas más que a debilidades internas. México, aseguró, mantiene reservas internacionales en niveles históricos, lo que refuerza su capacidad de maniobra ante posibles escenarios adversos.

Además, destacó que el país dispone de recursos suficientes para sostener la inversión pública y privada. Esta combinación, dijo, permite mantener estabilidad en indicadores clave, incluso en medio de un panorama internacional incierto.

COMBUSTIBLES Y CONTROL DE PRECIOS

En materia energética, Sheinbaum recordó que existe un acuerdo con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Este mecanismo busca amortiguar el impacto de los precios internacionales en la economía doméstica.

Actualmente, otros combustibles como el diésel registran promedios cercanos a los 28 pesos, lo que puede incidir en los costos de transporte y, en consecuencia, en el precio de diversos productos. Ante ello, el gobierno federal mantiene diálogo con el sector para explorar posibles ajustes.

“Se están buscando mecanismos para reducir aún más los costos”, indicó, al referirse a la aplicación de estímulos fiscales que permiten contener incrementos abruptos derivados del mercado global.

REFINERÍAS Y SOBERANÍA ENERGÉTICA

La presidenta también destacó el papel de las refinerías en México como un factor clave para fortalecer la soberanía energética. Según explicó, el incremento en la capacidad de refinación permite reducir la dependencia de importaciones de combustibles.

Este enfoque, añadió, brinda mayor estabilidad frente a fluctuaciones internacionales, especialmente en momentos donde el precio del petróleo se ve afectado por conflictos geopolíticos. En comparación con otros países, México tendría una posición más favorable al contar con producción interna.

La combinación de políticas fiscales, control de precios y fortalecimiento energético forma parte de la estrategia para mantener estabilidad económica. Aunque el entorno global sigue siendo incierto, el gobierno sostiene que los fundamentos nacionales continúan firmes.