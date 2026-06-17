Mundial 2026: Embajada de Estados Unidos emite alerta por adulteración de bebidas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Mundial 2026: Embajada de Estados Unidos emite alerta por adulteración de bebidas
    La celebración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que comenzó el pasado 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. FOTO: CUARTOSCURO

Ante la afluencia de turistas por la Copa del Mundo, la representación diplomática de EE.UU. emitió recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes en bares y eventos masivos.

La celebración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que comenzó el pasado 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, ha motivado el despliegue de medidas informativas por parte de diversas representaciones extranjeras en México. En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en el país emitió una alerta oficial dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre el riesgo latente de adulteración de bebidas en zonas turísticas y centros de entretenimiento durante la temporada mundialista.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ocupacion-hotelera-y-ventas-por-mundial-aun-por-debajo-concanaco-MB21462860

El comunicado, emitido bajo la gestión de la dependencia diplomática, enfatiza la necesidad de mantener esquemas de autocuidado debido al incremento de la actividad nocturna y las aglomeraciones derivadas del torneo deportivo. Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de incidentes suelen focalizarse en espacios de alta concurrencia, afectando principalmente a visitantes extranjeros.

Recomendaciones clave de seguridad para los asistentes

La alerta consular detalla lineamientos específicos para mitigar los riesgos asociados con el consumo de bebidas en establecimientos comerciales y festejos públicos. La Embajada enfatizó que la adulteración es un fenómeno identificado en diversas regiones, por lo que instó a los viajeros a seguir los siguientes principios de prevención:

- Vigilancia continua: Evitar descuidar los consumos personales en barras, mesas o centros nocturnos bajo ninguna circunstancia.

- Restricción de fuentes externas: No aceptar cortesías ni bebidas provistas por personas desconocidas o ajenas al personal de servicio del lugar.

$!La Embajada de Estados Unidos en el país emitió una alerta oficial dirigida a sus ciudadanos.
La Embajada de Estados Unidos en el país emitió una alerta oficial dirigida a sus ciudadanos. FOTO: CUARTOSCURO

- Desplazamientos grupales: Se aconseja realizar traslados acompañados, especialmente en horarios nocturnos y dentro de los perímetros céntricos de las ciudades sede.

- Incremento de la precaución: Extremar el nivel de alerta personal después del anochecer, periodo en el que se registra una mayor incidencia de reportes.

”Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo”, puntualizó el organismo diplomático en su informe de seguridad.

Contexto de viaje y monitoreo institucional

La representación extranjera recordó que los incidentes de seguridad no se limitan de manera exclusiva a los corredores turísticos tradicionales, sino que también pueden presentarse en áreas no turísticas. Por esta razón, se exhortó a la comunidad de viajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a consultar de forma periódica las actualizaciones de las alertas de viaje por estado que publica el Departamento de Estado en su plataforma web.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presume-estados-unidos-coordinacion-con-mexico-para-el-mundial-ED21443968

El despliegue del Mundial 2026 continúa su marcha con una estrecha vigilancia por parte de las autoridades locales y representaciones internacionales, quienes buscan garantizar un entorno ordenado tanto para los aficionados locales como para los miles de seguidores internacionales que visitan el territorio durante este periodo de competencias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bebidas
Prevención
Copa Mundial Femenina de la FIFA

Localizaciones


México

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Homicidios: Realidad oculta

Homicidios: Realidad oculta
true

5 pruebas de que no es una ‘oficina de Nueva York’
Autoridades de la CDMX vincularon a proceso a Daniel ‘N’ por trata de personas en modalidad de pornografía infantil tras investigación del NCMEC y la Guardia Nacional.

Vinculan a proceso a Daniel ‘N’ en CDMX tras investigación internacional por pornografía infantil
La CFE destinará 21 mil 377 millones de pesos para ampliar la cobertura eléctrica en México y beneficiar a comunidades apartadas.

Invertirá CFE 21 mil 377 millones de pesos para llevar electricidad a comunidades apartadas de México
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Cuando un trabajador fallece sin haberse jubilado, sus ahorros para el retiro no se pierden.

¿Tu familiar falleció y no se pensionó? Así puedes solicitar los recursos de su Afore
Daveigh Chase, actriz de El aro y voz de Lilo en Lilo &amp; Stitch, murió a los 35 años tras complicaciones médicas derivadas de una infección.

Fallece Daveigh Chase, interpretó a ‘Samara’, la icónica y terrorífica niña de ‘El Aro’
La defensa congoleña resistió los constantes ataques lusitanos y aseguró un valioso punto en la primera jornada del Grupo K.

¿Y Cristiano? Portugal arranca con empate en el Mundial 2026; Congo aprovecha y suma un punto histórico