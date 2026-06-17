Mundial 2026: Embajada de Estados Unidos emite alerta por adulteración de bebidas

La celebración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que comenzó el pasado 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, ha motivado el despliegue de medidas informativas por parte de diversas representaciones extranjeras en México. En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en el país emitió una alerta oficial dirigida a sus ciudadanos, advirtiendo sobre el riesgo latente de adulteración de bebidas en zonas turísticas y centros de entretenimiento durante la temporada mundialista.

El comunicado, emitido bajo la gestión de la dependencia diplomática, enfatiza la necesidad de mantener esquemas de autocuidado debido al incremento de la actividad nocturna y las aglomeraciones derivadas del torneo deportivo. Las autoridades estadounidenses señalaron que este tipo de incidentes suelen focalizarse en espacios de alta concurrencia, afectando principalmente a visitantes extranjeros. Recomendaciones clave de seguridad para los asistentes La alerta consular detalla lineamientos específicos para mitigar los riesgos asociados con el consumo de bebidas en establecimientos comerciales y festejos públicos. La Embajada enfatizó que la adulteración es un fenómeno identificado en diversas regiones, por lo que instó a los viajeros a seguir los siguientes principios de prevención: - Vigilancia continua: Evitar descuidar los consumos personales en barras, mesas o centros nocturnos bajo ninguna circunstancia. - Restricción de fuentes externas: No aceptar cortesías ni bebidas provistas por personas desconocidas o ajenas al personal de servicio del lugar.

- Desplazamientos grupales: Se aconseja realizar traslados acompañados, especialmente en horarios nocturnos y dentro de los perímetros céntricos de las ciudades sede. - Incremento de la precaución: Extremar el nivel de alerta personal después del anochecer, periodo en el que se registra una mayor incidencia de reportes. ”Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo”, puntualizó el organismo diplomático en su informe de seguridad. Contexto de viaje y monitoreo institucional La representación extranjera recordó que los incidentes de seguridad no se limitan de manera exclusiva a los corredores turísticos tradicionales, sino que también pueden presentarse en áreas no turísticas. Por esta razón, se exhortó a la comunidad de viajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a consultar de forma periódica las actualizaciones de las alertas de viaje por estado que publica el Departamento de Estado en su plataforma web.

El despliegue del Mundial 2026 continúa su marcha con una estrecha vigilancia por parte de las autoridades locales y representaciones internacionales, quienes buscan garantizar un entorno ordenado tanto para los aficionados locales como para los miles de seguidores internacionales que visitan el territorio durante este periodo de competencias.

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