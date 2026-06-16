Presume Estados Unidos coordinación con México para el Mundial

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    Presume Estados Unidos coordinación con México para el Mundial
    Johnson aseguró que ambos gobiernos mantienen intercambio de información y esfuerzos conjuntos para contribuir al desarrollo del torneo. Cuartoscuro

Ronald Johnson destacó la coordinación bilateral en materia de seguridad durante la Copa Mundial de Futbol 2026

CDMX.- El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la coordinación bilateral en materia de seguridad durante la Copa Mundial de Futbol 2026 y aseguró que ambos Gobiernos mantienen intercambio de información y esfuerzos conjuntos para contribuir al desarrollo del torneo.

A través de su cuenta de X, el diplomático informó que, durante la visita realizada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a la Embajada estadounidense, ambos recorrieron el Centro Conjunto de Coordinación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-prima-de-lopez-obrador-tirano-y-misogino-a-donald-trump-HD21443712

“Como parte de la visita del secretario Roberto Velasco a nuestra Embajada, visitamos el Centro Conjunto de Coordinación, un gran ejemplo de la estrecha cooperación que está ayudando a hacer de esta histórica justa internacional de fútbol la más segura y memorable de la historia”, escribió.

“A través de una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos, estamos fortaleciendo la seguridad, protegiendo a nuestros ciudadanos y contribuyendo al éxito de este evento histórico”.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

El mensaje fue difundido luego de la reunión que sostuvieron el pasado 12 de junio autoridades mexicanas y estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en México, como parte de los mecanismos bilaterales de coordinación.

En ese encuentro participaron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/urge-articulo-19-a-frenar-la-criminalizacion-de-la-prensa-en-san-luis-potosi-OD21443793

La reunión se realizó a puerta cerrada y abordó temas relacionados con seguridad, migración y cooperación bilateral entre ambos países.

El Mundial de Futbol 2026 comenzó el 11 de junio y es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad de los participantes en el torneo, el gobierno de México puso en marcha el denominado Plan Kukulcán, que contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

El objetivo es fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos relacionados con la Copa Mundial de Futbol 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/declaran-home-office-y-suspension-de-clases-en-cdmx-y-guadalajara-para-el-17-18-y-24-de-junio-JD21440845

De acuerdo con el documento, la cooperación ha incluido capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, simulacros a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades de los tres países sede del Mundial.

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