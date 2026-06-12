Mundial dejará 10 millones de visitantes internacionales en México, asegura la Sectur

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    Mundial dejará 10 millones de visitantes internacionales en México, asegura la Sectur
    La Sectur prevé que la Copa Mundial 2026 impulse la llegada de más de 10 millones de visitantes internacionales a México durante junio. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Mundial 2026 generará una llegada histórica de turistas a México, con más de 10 millones de visitantes internacionales y mayor derrama económica

La celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 no solo representa una competencia deportiva de alcance global, también se perfila como uno de los principales impulsores del turismo en México durante este año. La Secretaría de Turismo (Sectur) estimó que el país recibirá más de 10 millones de visitantes internacionales durante junio debido al torneo y las actividades paralelas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que esta edición del Mundial tiene una característica histórica: será la primera ocasión en la que tres países compartirán la organización del evento: México, Estados Unidos y Canadá.

“Vamos a rebasar obviamente los 10 millones de visitantes internacionales en el mes de junio”, afirmó la funcionaria al hablar sobre las expectativas generadas por la justa deportiva.

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La llegada de turistas no se concentrará únicamente en quienes asistan a los partidos. La Sectur explicó que el movimiento internacional también incluye visitantes que viajarán para disfrutar actividades culturales, celebraciones públicas y experiencias relacionadas con el ambiente mundialista.

EL MUNDIAL IMPULSARÁ LA ECONOMÍA TURÍSTICA

El impacto del Mundial 2026 alcanzará diferentes sectores económicos vinculados al turismo. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios especializados se preparan para recibir una mayor demanda durante junio.

Rodríguez Zamora señaló que la Ciudad de México espera la llegada de más de dos millones de turistas durante el periodo mundialista, mientras que las ciudades sede concentrarán más de tres millones de visitantes adicionales.

La funcionaria destacó que el fenómeno debe analizarse como un beneficio nacional y no solamente para las ciudades donde se realizarán encuentros. El torneo generará movilidad en distintas regiones y una mayor actividad para empresas relacionadas con la atención al visitante.

“Hay que verlo como un total México, porque el Mundial va a abonar y está generando una mayor derrama económica”, sostuvo la secretaria.

MÉXICO BUSCA SUPERAR CIFRAS HISTÓRICAS DE TURISMO

La expectativa generada por la Copa del Mundo 2026 ocurre después de que México registrara cifras importantes en materia turística. La Sectur informó que en abril el país alcanzó un récord histórico al recibir nueve millones de visitantes internacionales.

Ese resultado fortaleció la previsión de que junio podría superar ampliamente esa cifra debido al interés internacional que genera el torneo. La presencia de aficionados extranjeros representa una oportunidad para mostrar distintos destinos mexicanos.

Además del número de visitantes, las autoridades resaltaron el comportamiento del turista deportivo, quien suele tener una mayor participación en actividades locales y un consumo más amplio durante su estancia.

De acuerdo con la información presentada, los viajeros motivados por eventos deportivos aumentan en promedio 48 por ciento su gasto, beneficiando directamente a restaurantes, hoteles, transporte y comercios.

EL FUTBOL COMO VENTANA INTERNACIONAL PARA MÉXICO

La organización del Mundial 2026 coloca a México bajo los reflectores internacionales y abre una oportunidad para proyectar su riqueza cultural, gastronómica y turística.

La sede compartida con Estados Unidos y Canadá permitirá una distribución más amplia de visitantes y actividades, creando un escenario distinto al de ediciones anteriores del torneo.

Espacios como los FIFA Fan Fest y programas como “México en mis Sabores” forman parte de las actividades que buscan complementar la experiencia deportiva con elementos tradicionales del país.

La expectativa del Gobierno Federal es que la derrama económica generada por el Mundial tenga impacto en diferentes regiones y fortalezca la actividad turística durante el verano de 2026.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL IMPACTO DEL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO

· La Copa Mundial 2026 será la primera edición organizada por tres países.

· México compartirá la sede del torneo con Estados Unidos y Canadá.

· La Sectur estima que llegarán más de 10 millones de visitantes internacionales en junio.

· La Ciudad de México espera recibir más de dos millones de turistas durante el Mundial.

· Las ciudades sede concentrarán más de tres millones de visitantes adicionales.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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