Actividad industrial repunta 2.1% en abril, celebra Sheinbaum ‘buena noticia’

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    Actividad industrial repunta 2.1% en abril, celebra Sheinbaum ‘buena noticia’
    La actividad industrial en México registró un crecimiento de 2.1% en abril de 2026, un resultado que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una buena señal para la economía nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

La actividad industrial mexicana repuntó 2.1% en abril y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024, impulsada por el crecimiento de la construcción

La actividad industrial en México registró un avance importante durante abril de 2026, luego de presentar un crecimiento mensual de 2.1 por ciento, una cifra que fue destacada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una señal positiva para la economía nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el resultado representa una recuperación frente al menor dinamismo observado durante el primer trimestre del año. El crecimiento permitió que el indicador alcanzara su nivel más alto desde octubre de 2024.

“En abril 2.1 por ciento. Una parte muy importante es el incremento de la industria de la construcción, que creció más del 6 por ciento, creo que 7 por ciento. Muy bueno, la verdad, buena noticia”, afirmó Sheinbaum.

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LA CONSTRUCCIÓN IMPULSA EL CRECIMIENTO INDUSTRIAL

El sector de la construcción fue uno de los principales motores detrás del repunte registrado durante abril. De acuerdo con los datos presentados, esta industria mostró un crecimiento superior al 6 por ciento, impulsando el resultado general de la actividad industrial.

La construcción tiene un papel clave dentro de la economía mexicana debido a su capacidad para activar diferentes áreas productivas. El movimiento de obras genera demanda de materiales, transporte, servicios especializados y empleo.

El avance ocurre mientras el Gobierno Federal prevé un aumento de la inversión pública y mixta durante la segunda mitad de 2026, principalmente en proyectos de infraestructura carretera, energética y ferroviaria.

SHEINBAUM DESTACA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el comportamiento industrial como una “muy buena noticia” y señaló que el crecimiento refleja señales favorables para el desempeño económico del país durante los próximos meses.

El Índice Mensual de Actividad Industrial llegó a 102.4 puntos en abril, alcanzando su mejor nivel en seis meses después de una etapa de desaceleración registrada al inicio del año.

El Gobierno Federal sostiene que el impulso de nuevas inversiones permitirá fortalecer la generación de empleos y mantener activa la economía nacional mediante proyectos estratégicos.

INFRAESTRUCTURA Y EMPLEO MARCAN EL PANORAMA

Los planes de inversión para la segunda mitad de 2026 contemplan obras que buscan fortalecer la infraestructura del país y aumentar la participación de distintos sectores industriales.

Las autoridades esperan que proyectos ferroviarios, carreteros y energéticos tengan un efecto positivo en empresas proveedoras, trabajadores y cadenas productivas relacionadas.

El repunte de abril coloca nuevamente a la industria como uno de los sectores relevantes para observar el comportamiento económico de México durante el resto del año.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

· El crecimiento de abril fue de 2.1% mensual.

· El nivel del indicador industrial fue el más alto desde octubre de 2024.

· El Índice Mensual de Actividad Industrial llegó a 102.4 puntos.

· La construcción fue el sector con mayor impulso durante el periodo.

· La industria incluye sectores como manufactura, construcción, minería y energía.

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· La inversión en infraestructura puede impactar directamente en la generación de empleos.

· Sheinbaum consideró el resultado como una “buena noticia” económica.

· Los proyectos previstos incluyen obras carreteras, ferroviarias y energéticas.

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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