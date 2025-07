Municipio en Nuevo León fusionará Policía local con Fuerza Civil

El 29 de julio se reportó, a través de una entrevista Info 7, que el municipio de El Carmen fusionará su fuerza policial con la Fuerza Civil.

El presidente municipal de El Carmen, Gerardo de Maza, informó que la fusión de operativos de seguridad policial es causada por la falta de reclutas en la localidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Multaron a Ternium por contaminar con químicos ferrosos un arroyo en Monterrey?

Gerardo de Maza comentó, durante la entrevista, que la planeación será coordinada con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para mejorar los resultados de seguridad en el municipio.

‘Yo busqué el acercamiento con el gobernador para que nos apoyara, porque estábamos batallando con el reclutamiento y la administración pasada no nos dejó ni un vehículo, ni personal, así que poco a poco hemos ido subiendo’ comentó Gerardo de Maza.

El presidente municipal argumentó que si el gobierno estatal quería ver resultados, debería corresponder con la presencia de operativos de la Fuerza Civil, estacionados, en la localidad.

‘Y con el tema de que Fuerza Civil es una policía de primera, pues el gobernador quiere seguir subiendo en números, entonces yo le pedí que me apoyara e incluso le ofrecí una delegación para que la usara Fuerza Civil y él me dijo que si hacíamos un convenio de colaboración y le dije que sí, porque si le estaba pidiendo la ayuda no me iba a negar a esto’ agregó el presidente municipal, sobre su acuerdo con Samuel García.

Por igual, el presidente municipal detalló que la fusión se reflejará a principios del mes de agosto; uno de los mandos de la Fuerza Civil, Carlos Gerardo Rodríguez, será el nuevo secretario de Seguridad Pública.

El anterior titular de la dependencia, Héctor Vaquera, será ahora subsecretario.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio de pipa provoca cierre de la carretera Nacional en los límites de Nuevo León y Tamaulipas

El alcalde apunta que la estrategia es crear sinergia entre la Fuerza Civil y la policía local.

‘Vamos a hacer un tipo híbrido, no sé a ciencia cierta cómo lo vamos a trabajar, pero tenemos las mejores ganas de hacer sinergia’ señaló Gerardo de Maza.