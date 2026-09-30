Murió Gabino Palomares: Claudia Sheinbaum dedica emotivo mensaje

El cantautor mexicano Gabino Palomares falleció este 3 0 de septiembre de 2026 a los 76 años de edad, según confirmaron sus familiares y fuentes oficiales. La noticia impactó a la escena musical e historia política del país, provocando reacciones de altos funcionarios del gobierno y del sector cultural.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , expresó su pésame públicamente a través de un mensaje en sus redes sociales. La mandataria describió al compositor como un hombre congruente con sus ideas y destacó que su legado musical seguirá acompañando las causas sociales.

La familia del artista detalló que el deceso ocurrió tras varias semanas con problemas de salud. Instituciones públicas como la Secretaría de Cultura lamentaron la partida de quien es considerado una de las figuras clave del movimiento del Canto Nuevo.

UN LEGADO CLAVE PARA LA MÚSICA

Gabino Palomares nació en Comonfort, Guanajuato, en 1950. Durante su trayectoria de más de cinco décadas, construyó un repertorio caracterizado por la crítica social, el activismo y la defensa de los derechos humanos.

Su canción más famosa, ”La maldición de Malinche”, se convirtió en un himno emblemático en toda América Latina. A lo largo de su carrera compartió escenario con íconos de la música continental como Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Óscar Chávez.