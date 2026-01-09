‘Muy desafortunadas las declaraciones’... Sheinbaum rechaza dichos de Adriana Marín sobre cárteles como empleadores en México
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
‘No corresponde a la realidad’... Claudia Sheinbaum calificó como muy desafortunadas las declaraciones que señalan al crimen organizado como principal empleador y advirtió que normalizan la violencia
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy desafortunadas” las declaraciones de Adriana Marín, encargada de comunicación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien aseguró que el crimen organizado figura entre los principales empleadores del país.
Sheinbaum subrayó que dicha afirmación no corresponde a la realidad ni a los datos oficiales disponibles. Afirmó que este tipo de expresiones generan confusión y desinformación, además de desviar la atención de los verdaderos retos en materia de empleo y seguridad.
La mandataria fue enfática al señalar que no se puede validar ni normalizar una narrativa que presenta a la delincuencia organizada como alternativa laboral, pues ello contradice los esfuerzos del Estado por garantizar derechos, seguridad y oportunidades legítimas.
TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a proceso a presunto agresor de Claudia Sheinbaum por otro caso de abuso
NORMALIZAR LA VIOLENCIA NO ES OPCIÓN, ADVIERTE
Sheinbaum advirtió que plantear al crimen organizado como opción de empleo normaliza la violencia y trivializa las consecuencias humanas que conlleva. Dijo que esa visión ignora el impacto social de la delincuencia, especialmente en comunidades vulnerables.
La presidenta describió esa supuesta “opción” como una elección forzada, vinculada a contextos de exclusión, pobreza y falta de oportunidades, y la calificó como una ruta de muerte, no de desarrollo.
Reiteró que el papel del gobierno es precisamente evitar que las personas, en especial jóvenes, sean empujadas a ese escenario, mediante políticas de bienestar, educación, empleo formal y reconstrucción del tejido social.
DATOS OFICIALES Y EL RETO DE LAS DESAPARICIONES
En el mismo contexto, Sheinbaum adelantó que próximamente se dará a conocer información oficial sobre desapariciones, con el objetivo de dimensionar el problema desde datos verificables y no desde narrativas que distorsionan la realidad.
Explicó que el gobierno federal busca construir diagnósticos sólidos que permitan atender las causas estructurales de la violencia, sin recurrir a generalizaciones que puedan legitimar actividades criminales.
La presidenta insistió en que el debate público debe basarse en evidencia, responsabilidad institucional y sensibilidad social, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el empleo, la seguridad y la vida de miles de personas.
TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX
DATOS CURIOSOS SOBRE EL DEBATE
· El empleo formal se mide con registros oficiales, no con estimaciones políticas
· Normalizar la delincuencia afecta la percepción social del riesgo
· Las narrativas públicas influyen en políticas de seguridad y prevención
· El gobierno federal prioriza datos estadísticos y verificables