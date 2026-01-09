‘Muy desafortunadas las declaraciones’... Sheinbaum rechaza dichos de Adriana Marín sobre cárteles como empleadores en México

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy desafortunadas” las declaraciones de Adriana Marín, encargada de comunicación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien aseguró que el crimen organizado figura entre los principales empleadores del país. Sheinbaum subrayó que dicha afirmación no corresponde a la realidad ni a los datos oficiales disponibles. Afirmó que este tipo de expresiones generan confusión y desinformación, además de desviar la atención de los verdaderos retos en materia de empleo y seguridad.

La mandataria fue enfática al señalar que no se puede validar ni normalizar una narrativa que presenta a la delincuencia organizada como alternativa laboral, pues ello contradice los esfuerzos del Estado por garantizar derechos, seguridad y oportunidades legítimas. NORMALIZAR LA VIOLENCIA NO ES OPCIÓN, ADVIERTE Sheinbaum advirtió que plantear al crimen organizado como opción de empleo normaliza la violencia y trivializa las consecuencias humanas que conlleva. Dijo que esa visión ignora el impacto social de la delincuencia, especialmente en comunidades vulnerables. La presidenta describió esa supuesta "opción" como una elección forzada, vinculada a contextos de exclusión, pobreza y falta de oportunidades, y la calificó como una ruta de muerte, no de desarrollo. Reiteró que el papel del gobierno es precisamente evitar que las personas, en especial jóvenes, sean empujadas a ese escenario, mediante políticas de bienestar, educación, empleo formal y reconstrucción del tejido social.