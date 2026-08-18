Narcomanta amenaza a fiscal de Baja California y señala a funcionarios por presuntas extorsiones

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    Narcomanta amenaza a fiscal de Baja California y señala a funcionarios por presuntas extorsiones
    Una narcomanta con amenazas contra funcionarios de la Fiscalía de Baja California y una cabeza de cerdo fueron localizadas en un puente de Tijuana. VANGUARDIA

La manta fue colocada en un puente de Tijuana y contiene amenazas contra María Elena Andrade y Juan Carlos Buenrostro, además de acusaciones contra agentes

Una narcomanta y al menos una cabeza de cerdo fueron colocadas en Baja California, en un mensaje dirigido contra la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, y Juan Carlos Buenrostro Molina, coordinador de Gabinete de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La manta fue localizada durante la madrugada del domingo en un puente de la Vía Rápida Oriente, en la delegación La Mesa, cerca del Hospital General de Tijuana. El mensaje contiene señalamientos contra servidores públicos de la Fiscalía y amenazas dirigidas a los funcionarios mencionados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-que-eu-investiga-a-marina-del-pilar-avila-AB22894411

MANTA SEÑALA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA DE BAJA CALIFORNIA

De acuerdo con información difundida por el Semanario Zeta, agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar donde se encontraba la manta y posteriormente realizaron su retiro.

El mensaje estaba dirigido inicialmente a Juan Carlos Buenrostro Molina, a quien exigieron intervenir contra personal de la Fiscalía. Posteriormente, María Elena Andrade Ramírez fue mencionada mediante un “atento aviso” para que actuara frente a los señalamientos incluidos en la manta.

En el texto también aparece Ángel Aispuro Sandoval, comisionado de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien asumió el cargo en diciembre de 2025.

Además, fueron mencionados por sus apellidos los agentes Saavedra Tanori y Montecillos, a quienes el mensaje atribuyó presuntos actos relacionados con el robo de cargamentos de droga.

ACUSAN A AGENTES DE VENDER PLAZAS Y REALIZAR EXTORSIONES

La manta contiene acusaciones contra los funcionarios y agentes señalados por presuntamente “vender plazas”, cobrar extorsiones en nombre de la fiscal y apropiarse de cargamentos de droga.

El mensaje también acusa a los servidores públicos de no cumplir supuestos acuerdos con una organización criminal.

“...todos ellos estiran la mano, no están cumpliendo con los acuerdos, son unos ratas y extorsionadores queriendo cobrar en nombre suyo o lo arregla usted o lo arreglamos nosotros” (SIC), señala el texto colocado en el puente.

La manta también exige a Buenrostro Molina que intervenga contra los agentes mencionados y hace referencia directa al comisionado de la Agencia Estatal de Investigación.

Los señalamientos contenidos en el mensaje corresponden a acusaciones realizadas por quienes colocaron la manta y no han sido acreditados públicamente por las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/evaluan-pt-y-mc-una-alianza-en-baja-california-ante-crisis-de-marina-del-pilar-OA22339351

MANTA FUE FIRMADA COMO “LA MERA V*RG*”

El mensaje fue firmado con la expresión “La mera verga”. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente qué grupo u organización criminal estaría detrás de la colocación de la manta.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre una investigación específica relacionada con los señalamientos contra los funcionarios y agentes mencionados en el mensaje.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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