Narcomanta amenaza a fiscal de Baja California y señala a funcionarios por presuntas extorsiones

La manta fue localizada durante la madrugada del domingo en un puente de la Vía Rápida Oriente, en la delegación La Mesa, cerca del Hospital General de Tijuana. El mensaje contiene señalamientos contra servidores públicos de la Fiscalía y amenazas dirigidas a los funcionarios mencionados.

Una narcomanta y al menos una cabeza de cerdo fueron colocadas en Baja California , en un mensaje dirigido contra la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, y Juan Carlos Buenrostro Molina, coordinador de Gabinete de la Fiscalía General del Estado (FGE).

MANTA SEÑALA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA DE BAJA CALIFORNIA

De acuerdo con información difundida por el Semanario Zeta, agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar donde se encontraba la manta y posteriormente realizaron su retiro.

El mensaje estaba dirigido inicialmente a Juan Carlos Buenrostro Molina, a quien exigieron intervenir contra personal de la Fiscalía. Posteriormente, María Elena Andrade Ramírez fue mencionada mediante un “atento aviso” para que actuara frente a los señalamientos incluidos en la manta.

En el texto también aparece Ángel Aispuro Sandoval, comisionado de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien asumió el cargo en diciembre de 2025.

Además, fueron mencionados por sus apellidos los agentes Saavedra Tanori y Montecillos, a quienes el mensaje atribuyó presuntos actos relacionados con el robo de cargamentos de droga.

ACUSAN A AGENTES DE VENDER PLAZAS Y REALIZAR EXTORSIONES

La manta contiene acusaciones contra los funcionarios y agentes señalados por presuntamente “vender plazas”, cobrar extorsiones en nombre de la fiscal y apropiarse de cargamentos de droga.

El mensaje también acusa a los servidores públicos de no cumplir supuestos acuerdos con una organización criminal.

“...todos ellos estiran la mano, no están cumpliendo con los acuerdos, son unos ratas y extorsionadores queriendo cobrar en nombre suyo o lo arregla usted o lo arreglamos nosotros” (SIC), señala el texto colocado en el puente.

La manta también exige a Buenrostro Molina que intervenga contra los agentes mencionados y hace referencia directa al comisionado de la Agencia Estatal de Investigación.

Los señalamientos contenidos en el mensaje corresponden a acusaciones realizadas por quienes colocaron la manta y no han sido acreditados públicamente por las autoridades.