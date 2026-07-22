Evalúan PT y MC una alianza en Baja California ante crisis de Marina del Pilar

En medio de la crisis institucional que vive la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT) podrían estar explorando la posibilidad de ir en alianza para las elecciones en Baja California el próximo año. En su condición de dirigente del PT en BC, el ex Gobernador Jaime Bonilla fue anfitrión, el lunes y este martes, del fundador del movimiento naranja, Dante Delgado.

Bonilla fue señalada por su sucesora en la Gubernatura de urdir la “trampa” que dejó al descubierto los audios en los que quedó de alivio que buscaba negociar inmunidad con agentes estadounidenses a cambio de recuperar su visa.

“Esta mañana tuve nuevamente la oportunidad de recibir en nuestras oficinas a Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien estuvo acompañado por Karla Ruiz MacFarland (ex Alcaldesa de Tijuana) y por nuestra coordinadora única estatal de afiliación, Montserrat Caballero” , reseñó Bonilla en sus redes sociales. Enfrascado con la Gobernadora en un pleito al parecer irresoluble, Bonilla explicó que había conversado con Delgado “sobre la importancia de contar con una estructura sólida, organizada y con presencia permanente en territorio, así como sobre el trabajo que hemos venido fortaleciendo para fortalecer al PT en Baja California ” . "Este tipo de encuentros permiten identificar coincidencias, compartir experiencias y mantener un diálogo abierto sobre los retos que enfrenta nuestro estado. Siempre será positivo encontrar espacios para conversar y explorar, con responsabilidad y respeto, los caminos que nos permitan seguir trabajando en beneficio de Baja California" , agregó en su publicación.

El lunes, Bonilla dijo que había sostenido "una conversación cordial y franca sobre la situación política del País, los retos que enfrenta Baja California y los distintos escenarios que se presentan de cara al futuro. En la vida pública siempre es importante mantener el diálogo abierto, intercambiar puntos de vista y escuchar diferentes perspectivas" . Desde hace varios años, Delgado mantiene una sólida amistad con el líder nacional del PT , el senador Alberto Anaya. Además, el pasado 22 de junio, Bonilla aseguró que aún no está concretada la alianza entre su partido y Morena para contender por la Gubernatura, y señaló que esto dependerá de que haya “piso parejo”.

Ese día, Bonilla acompañó a Caballero —aspirante a la candidatura de su partido— a registrarse en la Ciudad de México para participar en el proceso interno. “No estamos nosotros endiosados en hacer una alianza; queremos ver primero todo, cómo se va desenvolviendo, para que el PT tome la decisión que mejor convenga a sus intereses” , señaló.