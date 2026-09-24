Narcomantas aparecen en Sinaloa; señalan a militares y policías y piden investigar a funcionarios

Varias narcomantas aparecieron durante la mañana de este jueves en distintos puntos de Sinaloa, con mensajes atribuidos a presuntos integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa identificada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Las mantas contienen señalamientos contra integrantes del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, a quienes se acusa de presuntas conductas irregulares, abuso de autoridad y omisiones en el desempeño de sus funciones. Los mensajes solicitan la intervención de autoridades federales para investigar a las personas mencionadas.

De acuerdo con información difundida por medios locales, las mantas fueron colocadas en municipios como Mazatlán, Rosario y Concordia. Una de las imágenes fue difundida en la red social X por la cuenta @soycindybeltran. En Mazatlán, los mensajes habrían sido colocados en diferentes puentes vehiculares, donde fueron observados por automovilistas y personas que transitaban por la zona durante las primeras horas del día. ¿QUÉ DICEN LAS NARCOMANTAS ENCONTRADAS EN SINALOA? En uno de los mensajes aparecen los nombres de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quienes se solicita investigar a diversos elementos de seguridad. Entre los señalados se encuentra el teniente de Infantería Alfonso Yair Urbano Morales, de quien la manta afirma que enfrenta procesos relacionados con un supuesto abuso de autoridad contra un joven de Rosario, Sinaloa. También se menciona al sargento segundo de Infantería José Luis Flores González, a quien el mensaje atribuye un supuesto ingreso mensual de 600 mil pesos y señala por presuntamente proporcionar información. Asimismo, aparece el nombre del coronel de Infantería Daniel Gómez Paredes. En cuanto a la Policía Estatal, el mensaje menciona a una persona identificada con el sobrenombre de “La Felina”, a quien señala como presunta comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). La manta la acusa de supuestamente fabricar pruebas e inculpar a personas. Las acusaciones contenidas en las mantas no han sido acreditadas públicamente por las autoridades y corresponden a los señalamientos plasmados en los mensajes.

SEÑALAN PRESUNTA COLABORACIÓN CON UN GRUPO RIVAL El contenido también acusa a “La Felina” de realizar presuntos actos en favor de una facción identificada como Los Cabrera y “M.F.”. En el mensaje, “M.F.” sería una referencia a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y señalado como dirigente de La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa rival de Los Chapitos. La manta contiene además acusaciones sobre presuntos allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones de jóvenes y supuesta entrega de personas a integrantes de grupos delictivos para fabricarles delitos. “Ya estamos hartos de sus abusos hacia la población: allanamientos a casas sin orden judicial; detienen a jóvenes y se los entregan a La Felina, policía estatal, para fabricarles delitos”, se lee en una parte del mensaje. También se acusa a elementos de seguridad de supuestamente entregar bebidas alcohólicas, drogas, armamento y vehículos decomisados a integrantes de grupos rivales. El mensaje concluye con una solicitud para que las personas señaladas sean investigadas y establece que “el pleito no es con el Gobierno”. OTRA NARCOMANTA APARECIÓ EN CULIACÁN EN AGOSTO La aparición de estos mensajes ocurre después de otro caso registrado en agosto en Culiacán. En esa ocasión fue localizada una narcomanta en un puente peatonal del sector Montebello, al sur de la capital sinaloense. La lona fue colocada sobre la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con el bulevar México 68.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando personas que transitaban por la zona observaron el mensaje y dieron aviso a las autoridades mediante los números de emergencia. El contenido estaba dirigido a un presunto integrante del Ejército Mexicano y hacía referencia a la disputa entre grupos delictivos que se mantiene en Sinaloa desde 2024. Aunque el mensaje fue atribuido inicialmente a una facción del crimen organizado, las autoridades no confirmaron su autoría. De acuerdo con una publicación del periodista José Luis Morales, de JLM Noticias, aquella manta habría sido colocada por integrantes de La Chapiza y estaba dirigida al teniente de Infantería Felipe de Jesús Hernández Velazco, alias “El Brujo”, presuntamente adscrito al 94/o Batallón de Infantería.