Niega Claudia Sheinbaum que reforma electoral busque regresar a partido único

México
/ 26 febrero 2026
    Niega Claudia Sheinbaum que reforma electoral busque regresar a partido único
    Sheinbaum dijo que los partidos son un instrumento de representación ciudadana y no un fin. CUARTOSCURO

La Presidenta señaló que el proyecto cumple con demandas del pueblo como eliminar las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es falso que con la reforma electoral presentada se quiera regresar al partido único.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum reiteró que la reforma es parte de uno de los compromisos que asumió al ser Presidenta, pues es una demanda popular eliminar la lista de plurinominales y disminuir el costo de las elecciones.

“Se reconoce la diversidad política del País, nadie quiere regresar a partido de Estado, nadie quiere regresar a partido único, es falso. Es falso, absolutamente falso todo aquel que está diciendo eso, es falso. Es más, se mantiene la misma representación que está hoy en la Ley, la representación proporcional, nada más que ya no es la lista de los partidos, sino que se eligen a esas personas, esa es la única diferencia”, afirmó.

“La Presidenta tiene una responsabilidad con el pueblo, a la que me comprometí, que es enviar una reforma que tenga dos elementos, que durante la campaña y durante mucho tiempo pide la gente: que no haya listas de pluris y que disminuya el costo de las elecciones y de los partidos políticos. Estamos enviando una reforma que cumple con estos dos planteamientos”, agregó.

La Mandataria señaló que los partidos no son un fin, sino un instrumento de representación de sectores de la sociedad, por lo que quitar la lista de plurinominales sería quitar a las élites de los partidos políticos.

“Nosotros vivimos el partido de Estado, nosotros no queremos regresar a eso, pero tampoco queremos la democracia de las élites. (...) ¿Qué son los partidos políticos? Un instrumento de representación del pueblo, no es un fin en sí mismo un partido político, ni Moreno es un fin en sí mismo, es un instrumento para la representación del pueblo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los Congresos locales, y en la Presidencia de la República”.

REFORMA ELECTORAL NO NACIÓ MUERTA, DICE CSP

Sheinbaum fue cuestionada sobre si su reforma nació muerta, ya que diputados de los partidos Verde y PT -aliados de Morena- han expresado que su voto irá en contra de la propuesta, y no se alcanzaría la mayoría para su aprobación en el Congreso.

¿No considera que es una reforma que nació muerta?

-”No, porque ¿qué va a decir la gente? La Presidenta cumplió, si no lo aprueban algunos partidos es porque quieren seguir manteniendo sus listas, es eso. Pero la gente va a reconocer que no fui a negociar cualquier cosa, con el afán de tener una reforma electoral, no fui a negociar lo que pide la gente”, respondió.

La Presidenta Claudia Sheinbaum propuso eliminar las 32 senadurías de representación proporcional y dejar la Cámara alta integrada únicamente por mayoría relativa y primera minoría.

La iniciativa de reforma electoral mantiene 96 escaños, 64 por mayoría y 32 de primera minoría, pero suprime la lista nacional plurinominal para que todas las candidaturas compitan directamente por el voto en las entidades.

De la misma forma, pretende eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en elecciones federales y locales, y pasar directamente al cómputo final de votos; además de que se plantea un recorte del 25 por ciento en el costo de las elecciones, afectando con ello al INE, órganos electorales locales, partidos políticos y tribunales en la materia.

