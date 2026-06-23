Niega Sheinbaum freno al Movimiento del Sombrero en Michoacán

CDMX.- Rumbo a las elecciones de 2027 y ante las modificaciones en materia electoral en Michoacán por la conformación del Movimiento del Sombrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se le cierran la puerta a nadie.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazo que se impida frenar al Movimiento del Sombrero y habló de las candidaturas independientes con ciertos requisitos.

“No se le cierra la puerta a nadie, tan es así que están cuatro partidos ahora buscando el registro, y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si en efecto cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse, tener su preregistro para poder participar en la elección del 2027. Entonces, no se les cierra la puerta a nadie”, dijo.