Niega Sheinbaum freno al Movimiento del Sombrero en Michoacán
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Ante las modificaciones en materia electoral en Michoacán, la presidenta aseguró que no se le cierran la puerta a nadie
CDMX.- Rumbo a las elecciones de 2027 y ante las modificaciones en materia electoral en Michoacán por la conformación del Movimiento del Sombrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se le cierran la puerta a nadie.
En su conferencia mañanera de este martes 23 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazo que se impida frenar al Movimiento del Sombrero y habló de las candidaturas independientes con ciertos requisitos.
“No se le cierra la puerta a nadie, tan es así que están cuatro partidos ahora buscando el registro, y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si en efecto cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse, tener su preregistro para poder participar en la elección del 2027. Entonces, no se les cierra la puerta a nadie”, dijo.
NO SE PUEDEN ALIAR CON OTROS PARTIDOS
La mandataria federal enfatizó que el tema no tiene que ser dirigido a ella, sino al Congreso de Michoacán “porque ellos pusieron una serie de requisitos”.
Sheinbaum refirió que no conoce muy bien las características de lo aprobado en Michoacán, pero le informaron que “lo que se está buscando es que las candidaturas independientes sigan los mismos requisitos que los partidos políticos”.
Según lo que le explicaron, mencionó que un nuevo partido político no puede aliarse en su primera ocasión de participación con otros partidos.
“Los nuevos partidos tienen que obtener su registro y después presentar alianzas hasta la siguiente elección. Así pasó con Morena (...). Pero de todas maneras, esas características tiene que informarlas el Congreso. Y, en todo caso, hay mecanismos de impugnación que tiene que revisar en última instancia el Tribunal Electoral en caso de que haya habido algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales”, comentó la titular del Ejecutivo federal.